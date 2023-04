Schubert Carbon C5: il casco Performance cambia le regole del gioco

Schubert C5 Carbon è il primo casco da moto della linea PERFORMANCE. La sua calotta interamente in carbonio è realizzata a mano presso il nostro stabilimento Schubert PERFORMANCE, dalle stesse mani dei nostri tecnici altamente specializzati, che producono i nostri caschi di Formula 1. Grazie alla laminazione manuale e ai processi di polimerizzazione in autoclave, la calotta del C5 Carbon combina un peso estremamente leggero con prestazioni ineguagliabili. Il nuovo Schubert C5 Carbon presenta la doppia omologazione P/J e rispetta i severi standard ECE 22.06.

Il gioco cambia

La calotta in carbonio del nuovo C5 Carbon è prodotta con gli stessi processi di laminazione e polimerizzazione in autoclave dei nostri caschi utilizzati nelle competizioni. Ma ancora più importante è che la calotta è realizzata a mano dagli stessi tecnici altamente specializzati che producono i caschi dell’attuale campione del mondo di Formula 1.

Un uomo, una calotta

Il processo di produzione del nuovo C5 Carbon si basa sul principio “un uomo, una calotta”, il che significa che il tecnico che inizia la laminazione deve completare l’intero processo di produzione della calotta. Al termine del processo di laminazione, lo stampo del C5 Carbon viene chiuso e passa alla stazione del sottovuoto, dove ,operatori dedicati, avvolgono e aspirano accuratamente ogni stampo per prepararlo al ciclo di polimerizzazione in autoclave. Le autoclavi Schubert PERFORMANCE generano una combinazione di pressione e temperatura entro un preciso schema temporale. Un ciclo che dura fino a quattro ore trasforma gli strati di fibra di carbonio e la loro resina in un pezzo monolitico, in grado di offrire un’eccezionale resistenza meccanica contenendone sensibilmente il peso.

Tante innovazioni

Tutti i nostri caschi Schubert PERFORMANCE sono verniciati da un’azienda altamente specializzata e rinomata, con molti anni di esperienza come fornitore certificato dei marchi di supercar più iconici. La ventilazione rende il C5 Carbon un prodotto innovativo nella categoria dei caschi modulari. Una termoregolazione ottimale della testa massimizza le prestazioni e il comfort del motociclista. Per questo motivo, il C5 Carbon è stato progettato per combinare la massima ventilazione con la doppia presa d’aria sul mento con filtro intercambiabile, abbinata ad uno spoiler posteriore con scarico dell’aria e canali di ventilazione EPS scoperti.

Requisiti di sicurezza

Schubert ha la sicurezza come obiettivo principale. Il C5 Carbon, grazie alla sua scocca interamente in carbonio, offre un’eccezionale resistenza meccanica unita a un’estrema leggerezza. Il nuovo C5 Carbon è dotato di doppia omologazione P/J e rispetta la severa normativa ECE-R 22.06. Come tutta la collezione Schubert, il C5 Carbon beneficia del sistema Anti-Roll-Off collegato ai cinghioli ora riposizionati più avanti rispetto all’alloggiamento tradizione, per garantire un maggiore comfort nella zona della gola.

Comunicazione

La tecnologia più avanzata a disposizione del vostro Schubert C5 Carbon. Estremamente facile da installare, configurare ed usare, SC2 fissa un nuovo standard della comunicazione in moto. Altoparlanti ad alta definizione e tre antenne, una FM, una Bluethoot e una per la comucazione Mesh, sono già installati nel casco. Con tecnologia Mesh 2.0, il sistema di comunicazione Schubert SC2, offre un livello di connessione senza paragoni andando a ridefinire il concetto di “rete di comunicazione”. Con la tecnologia MEsh 2.0, è ora possibile connettersi con un numero virtualmente infinito di partecipanti. Il sistema Schubert SC2 include altoparlanti e microfono ad alta definizione di ultima generazione sviluppati da Sena. E’ un sistema avanzato di riduzione del rumore, l’assistente vocale e un raggio di comunicazione paragonabile ai prodotti più performanti disponibili sul mercato.

Il suono del silenzio

Sono sempre i piccoli dettagli a fare la differenza tra un casco comune ed uno SCHUBERTH. Introdotta per la prima volta sul visierino parasole del E1, la funzione di memoria della posizione è ora inclusa anche sulla visiera del C5 Carbon. Con questa funzione, qualunque sia la posizione della visiera con la mentoniera chiusa, questa sarà mantenuta dopo aver aperto e richiuso la mentoniera. SCHUBERTH C5 Carbon conferma la sua leadership in termini di comfort aeroacustico grazie ai soli 85 dB(A) a 100 km/h in una nacked. Grazie alla galleria del vento di proprietà, SCHUBERTH ha ottimizzato ogni singolo componente sia interno che esterno al casco. Il risultato è un livello di insonorizzazione ineguagliabile arricchito dal nuovissimo collare.