Navigatori e pianificatori di viaggio ormai sono insostituibili ma Riser introduce i motociclisti in una nuova dimensione. La piattaforma della community all-in-one, lancia un radicale aggiornamento delle proprie potenzialità. Riser è entrata a parte parte pochi mesi fa del gruppo Cardo System, azienda produttrice di sistemi di comunicazione per gli utenti delle due ruote. Live a partire dal 20 novembre, #RISERnextgen sarà l’aggiornamento più significativo della piattaforma, grazie alle nuove e migliori funzioni gratuite e gli aggiornamenti alla versione “Pro” a pagamento. Sebbene RISER sia ora “powered by Cardo”, gli utenti potranno usufruire di tutti i vantaggi senza necessariamente l’uso di un dispositivo di comunicazione.

Cosa offre?

#RISERnextgen offrirà agli utenti una serie completa di funzioni, consentendo ai motociclisti di sfruttare al meglio la piattaforma per tutto quello che riguarda la pianificazione del percorso e la navigazione. Oltre a poter visualizzare in anteprima, condividere, scaricare e visualizzare ogni tipo di funzione. Nella versione gratuita, oltre alle funzioni standard che consentono agli utenti di pianificare un percorso, condividere, selezionare il tipo di itinerario (tortuoso o più veloce) e selezionare l’orario di viaggio, l’ultima versione presenta funzionalità aggiuntive quali la pianificazione del percorso con waypoint (disponibile via web e app). Ma anche la possibilità di saltare i waypoint e nuove opzioni di andata e ritorno. C’è anche la possibilità di condividere i viaggi attraverso le principali piattaforme social: WhatsApp, Instagram ecc.

Versione Pro, ancora più potenzialità

Per gli utenti Pro, l’offerta è ancora più ampia. Oltre a tutte le funzioni gratuite, anche una maggiore flessibilità e la possibilità di personalizzare maggiormente l’esperienza dell’utente. In particolare il miglioramento della funzionalità di utilizzo e condivisione dei percorsi al di fuori di RISER. Inoltre tutte le nuove funzionalità di ReWind per rivivere i propri viaggi attraverso una mappa 3D interattiva. Presente il pianificatore di percorso con modalità 3D con un migliorato motore di routing “Supercurvy” (con tante curve). PackRide – guida connessa con connettività migliorata, esclusiva di RISER, e molto altro ancora.

La piattaforma di riferimento

“Dopo la fusione con Cardo Systems alla fine di maggio, il nostro team ha lavorato duramente per cambiare marcia” ha commentato Dominik Koffu, Fondatore e Product Manager di RISER. “Siamo riusciti a fare di RISER la piattaforma di riferimento della comunità dei motociclisti a livello globale. I vantaggi di questa fusione ci hanno permesso di avere più esperienza e un maggior numero di dati. Siamo così in grado di offrire molto di più sia agli utenti della versione di RISER gratuita che a quelli della versione Pro. Questo aggiornamento segna una tappa significativa nell’evoluzione di RISER. Gli ultimi aggiornamenti eleveranno l’esperienza degli utenti nell’App, prima, durante e dopo la corsa, rendendo RISER la comunità di riferimento tutti i motociclisti.”

Alon Lumbroso, Chief Executive Officer di Cardo Systems, ha commentato: “Questo importante aggiornamento di RISER rappresenta un momento cruciale anche per Cardo in quanto accresce il valore che offriamo ai nostri clienti e alla comunità dei motociclisti in generale. Siamo lieti di essere in grado di contribuire a questo sviluppo, portando la navigazione all’avanguardia di RISER e la dinamica comunità di motociclisti nel nostro ecosistema a conferma del nostro impegno nel trasformare l’esperienza alla guida di una moto”..