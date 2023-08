Perché il gioco d’azzardo è uno sponsor attivo del motorsport?

Ogni ambito sportivo ha bisogno di sponsor. I motosport non fanno eccezione e hanno trovato nel gioco d’azzardo un valido sostegno. L’analisi deve essere attenta perché il fenomeno delle sponsorizzazioni non muove soltanto denaro. Al contrario, ha più a che vedere con la visibilità e la notorietà del marchio. Bisogna fare in modo che questo resti impresso nella mente del pubblico delle corse di moto. In questo modo, verranno stimolate associazioni positive nel pubblico, che porteranno nuovo denaro da un lato, e nuovi clienti dall’altro. Come si vedrà, la sponsorizzazione dei motorsport da parte del gambling ha più di un obiettivo. La collaborazione tra i due mondi è fondamentale per la crescita di entrambi.

Nuove linee per le scommesse di apertura

Il rapporto tra finanziatori e mondo dello sport è a doppio senso. Le corse motociclistiche non fanno eccezione. Da un lato, le società coinvolte nelle principali gare di motori ottengono denaro da bookmaker e casinò online. Dall’altro, invece, i siti scommesse bonus senza deposito aumentano in maniera notevole il ventaglio di eventi e gare da offrire ai propri utenti registrati. I casinò online non AAMS non fanno dunque che aggiungere frecce al proprio arco. Insieme ai principali giochi, che vanno dalle classiche slot alle roulette, fino al poker, il ventaglio di possibilità si arricchisce di scommesse sul motosport.

Gli scommettitori appassionati di motori possono sfruttare uno dei generosi bonus di benvenuto per familiarizzare con una gamma di quote e scommesse inedita. Tra le categorie di gare su cui si può scommettere, spiccano senza dubbio le seguenti:

Moto GP

Motomondiale Moto2

Motomondiale Moto3

Nascar

Supercar

Speedway

Supercars

All’interno di queste categorie sportive, spesso le scommesse si concentrano su 4 aspetti della gara:

Vincitore . Come si deduce, è il pilota che porta a casa la gara.

. Come si deduce, è il pilota che porta a casa la gara. Podio . Scommessa sui nomi dei piloti che guadagnano le prime 3 posizioni.

. Scommessa sui nomi dei piloti che guadagnano le prime 3 posizioni. Giro più veloce . Scommessa sul pilota che chiuderà un giro di pista nel minor tempo possibile.

. Scommessa sul pilota che chiuderà un giro di pista nel minor tempo possibile. Testa a testa. Scommessa sul vincitore tra due piloti selezionati, simili per prestazioni, all’interno di un evento sportivo.

Aumentare la consapevolezza del marchio

La crescita del numero di gare su cui scommettere è soltanto una delle ragioni per cui i siti di gambling investono nel vasto mondo del motosport. La visibilità, infatti, viene prima di tutto. Riuscire a mettere il marchio del proprio casinò online in bella vista nelle gare più importanti ed emozionanti vuol dire avvicinarsi al successo in maniera decisa. Il pubblico segue queste competizioni da tutto il mondo. Collocare il proprio nome e logo dietro i principali piloti, durante le interviste o lungo la corsa, vuol dire ottenere una visibilità inedita.

In questo modo, appare chiaro il principale ritorno dell’investimento. Dietro la somma che i finanziatori versano alle scuderie e alle case automobilistiche, si nasconde il desiderio di apparire in prima linea agli occhi di spettatori di tutto il mondo. Il ragionamento non è poi diverso da quello che fanno altri brand molto noti in diversi ambiti sportivi. Le competizioni più in vista, infatti, sono sempre le più combattute.

Non è un caso che lo stesso succeda anche per l’evento motoristico per eccellenza. Come è ormai noto, i casinò non AAMS vogliono diventare sponsor della Formula 1 in Italia, dimostrando la vivacità dell’interesse dei colossi del gambling verso le gare automobilistiche di più alto livello. Il palinsesto di eventi che verranno messi a tabellone sui principali bookmakers non ADM è destinato a crescere a dismisura. Nel frattempo, cresceranno anche gli introiti delle scuderie di Formula 1 che accetteranno un casinò online non AAMS come promotore ufficiale.

Accesso al mercato dei consumatori facoltosi

La questione dell’immagine e della visibilità può essere affrontata anche sotto un altro punto di vista. Il marchio del casinò online che fa da sponsor a una gara viene infatti associato non soltanto all’evento, ma anche a un ambiente ricco di persone influenti e facoltose.

Il ritorno dell’investimento, in questo caso, consiste nel salto di qualità che il brand compie. Il bookmaker finisce infatti per essere messo sullo stesso piano dei grandi brand di auto e moto da corsa. Per questa ragione, gli risulta più facile attirare l’attenzione di nuovi utenti di alto livello, disposti a spendere sulle piattaforme di gambling del marchio.

Attirare nuovi clienti

L’obiettivo di fondo dietro la sponsorizzazione dei più grandi eventi del motosport resta quello di attirare nuovi clienti. Legando infatti il proprio marchio alle più grandi gare, i bookmaker attirano l’attenzione dei tifosi desiderosi di scommettere sugli esiti delle competizioni sportive.

Inoltre, il marchio ne esce rafforzato, sia perché viene più spesso mostrato al grande pubblico, sia perché viene associato a grandi brand del motosport. Queste associazioni positive stimolano gli spettatori a registrarsi sulle piattaforme di scommesse. La curiosità è soltanto il primo passo verso un intrattenimento ricco e completo. I clienti attirati sul sito, infatti, avranno modo di sperimentare molto più della sola sezione di eventi sportivi. Spesso finiscono anche per visitare l’area dedicata a slot, poker e roulette tradizionali, con tutte le loro varianti. In questo senso, le scommesse sul motosport sono soltanto l’inizio.

Collaborazione con star mondiali

Infine, la strada di una sponsorizzazione di successo può culminare con la collaborazione tra il proprio brand e le star del settore. Diventare sponsor di un campione delle gare di moto o di Formula 1 può cambiare radicalmente il volto di un casinò. Il più stretto legame tra il brand del bookmaker e i grandi nomi delle corse può creare un’influenza molto forte in entrambe le direzioni.

Come detto, non è soltanto una questione di denaro investito dai casinò online nella promozione e nel finanziamento di gare di alto livello. Nella direzione opposta, star internazionali del motosport possono prestare il proprio volto ai principali bookmakers e collaborare con queste piattaforme per iniziative di successo. I casinò possono organizzare l’incontro dei propri clienti VIP con le star del motosport, ad esempio. Nel frattempo, i più grandi piloti potrebbero fare il loro giro del mondo con il logo del casinò sul casco.

Una panoramica conclusiva

Il legame tra gambling e motosport sta diventando sempre più stretto. Il suo ruolo di sponsor sta facendo crescere il gioco d’azzardo all’interno dell’universo delle gare da corsa. D’altra parte, i grandi introiti del gambling si riversano nei diversi ambiti sportivi, nutrendoli e portandoli a nuova gloria. Le gare di Formula 1 e i motomondiali rientrano ormai nel raggio d’azione dei principali bookmakers. Le conseguenze positive per il mondo del gioco d’azzardo sono sempre più evidenti.

Le strategie di sponsorizzazione delle gare di corsa rendono i bookmaker più noti e attraenti agli occhi del pubblico. Gli scommettitori trovano su queste piattaforme nuovi eventi sportivi su cui puntare, mentre i giocatori si interessano anche a tutte le opzioni di gioco tradizionali e innovative, garantite dai portali non AAMS di più alto livello. Ogni aspetto della sponsorizzazione nutre questi siti. La crescita della clientela è accompagnata anche dal miglioramento dell’utenza dei casinò. Infine, il circolo virtuoso di collaborazioni e visibilità che si innesca tra siti di scommesse e gare non fa che alimentarsi. Questo rende i bookmaker sempre più famosi nel mondo delle gare motoristiche e importanti nell’esperienza degli scommettitori.