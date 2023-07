Caberg Flyon II il casco ideale per i mototuristi, ecco com’è

Soddisfare le esigenze di chi ama viaggiare è sempre stato il mantra di Caber, azienda bergamasca leader nella produzione di caschi. Confort e sicurezza sono qualità imprescindibili per i motociclisti che viaggiano su brevi e medie distanze. Nell’ormai lontano 1992 Caberg ha presentato il “292 unlimited”, primo casco aperto che ha dato il via ad un trend senza precedenti. Per questo l’industria italiana è riconosciuta per contenuti innovati e tecnologia al top.

Il nuovo modello Flyon II è un casco Jet ideale per chi fa un uso cittadino del suo scooter. Ma è stato progettato anche per soddisfare le esigenze degli appassionati di mototurismo che possono contare su un caso leggero e altamente sicuro, vista la certificazione ECE 22.06 di cui è provvisto.

Sostanziali modifiche

Rispetto alle versioni precedenti la calotta esterna e quella interna hanno subito delle sostanziali modifiche grazie all’aggiunta di un piccolo spoiler nella parte posteriore del casco. Questo accorgimento permette di avere una maggiore aerodinamicità. Le due aperture nella calotta sotto lo spoiler posteriore facilitano l’estrazione di aria calda e viziata. Cinquant’anni di storia e l’attenzione ai dettagli dello specialista di caschi stradali Caberg, fanno si che nel modello FLYON II sia stata particolarmente curata ventilazione interna. Questo è un spetto fondamentale per garantire il massimo confort di guida a tutte le temperature. Nella parte superiore della calotta infatti un ingresso di aria fresca è assicurato da una presa d’aria superiore dotata di due bocche. Possono essere manovrate singolarmente e facilmente anche se si usano guanti tecnici.

Visiera

Tra le caratteristiche del casco Jet Flyon che cattureranno sicuramente l’attenzione degli amanti di mototurismo spicca l’ampia visiera. E’ dotata di un sistema di bloccaggio sul lato sinistro, che esclude ogni possibile apertura accidentale anche quando si conduce la propria moto o il proprio scooter ad alte velocità. Flyon II è dotato inoltre di una visiera parasole integrata facilmente manovrabile nella guida con i guati, grazie al cursore posto sul lato sinistro del casco.

La gamma Flyon II, come tutti i caschi della collezione Caberg, è predisposta per essere dotata di accessori come CABERG PRO SPEAK EVO. Permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

Perfetto per chi ama intraprendere brevi e lunghi viaggi con la propria moto da turismo o per chi usa lo scooter per lavoro nei tragitti urbani ed extra urbani, con il casco jet Flyon II e CABERG PRO SPEAK EVOpotrete rimanere sempre collegati con il vostro cellulare o con un GPS o con un altro Bluetooth device. Per garantire la massima sicurezza Flyon II ha superato tutti i test richiesti dalla normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore montato all’interno del casco.

Taglie disponibili



Flyon II è disponibile in due taglie diverse di calotta (XS, S e M per la calotta piccola e L e XL per quella grande) per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia dell’appassionato motociclista. Questa soluzione garantisce un volume ridotto del casco ed offre praticità e comodità di utilizzo quando indossato. La calotta è realizzata nella consueta fibra di vetro ma viene anche prodotta nella versione Flyon II Carbon in fibra di carbonio con finitura lucida.

Quanto costa

Flyon II è disponibile nelle tre versioni monocolore (Bianco lucido, Grigio opaco e Nero opaco) al prezzo di 259,99€. Nella versione grafica Boss, in quattro diverse combinazioni cromatiche, ad un prezzo consigliato di 289,99 €. La versionie Fyon II CARBON, con calotta in carbonio e finitura lucida, è offerto invece ad un prezzo consigliato di 369,99 €.