MotoGP, Valentino Rossi: “Abbiamo avuto qualche danno al Ranch”

Valentino Rossi in questo weekend sarà impegnato al Paul Ricard per il terzo round del Fanatec GT WCE. Dopo il podio in Inghilterra tenterà di ripetersi al volante della sua BMW M4 GT3 del team Wrt, la prossima settimana sarà al Mugello per la tappa della MotoGP. Occhi puntati sugli allievi della VR46 Academy in forte crescendo e sulla finale di Champions League che vede impegnata la sua Inter.

Valentino Rossi al Paul Ricard

Il circuito francese è sulla carta favorevole a Valentino Rossi e alla sua vettura, sebbene in una gara endurance i risultati sono spesso legati agli eventi. “All’inizio dell’anno scorso è stata dura. Non bisogna solo imparare ad andare forte con la macchina, che naturalmente è già difficile. Ma per arrivare davanti ci sono molte altre cose a cui non ero abituato, quindi bisogna lavorare un po’ – racconta a Sky Sport -. Quando siamo arrivati qui abbiamo fatto un 5° piazzamento ed è stato bello. Arrivo abbastanza ottimista, sulla carta la nostra macchina è abbastanza competitiva e nei test siamo andati abbastanza forte. Speriamo che sia asciutto, un po’ ha piovuto. Le prime prove non sono andate benissimo, non siamo a posto con il bilanciamento della macchina, dobbiamo lavorarci…“.

La pista di Le Castellet è diversa dalle altre, offre un ottimo grip e rientra nelle corde del Dottore. Qui ha disputato anche alcuni test e conosce abbastanza bene questo layout. “La peculiarità di questa pista è che ha molto grip, è stata completamente rifatta pochi anni fa, rispetto ad altre piste che sono lì da 50 o 60 anni. Siamo arrivati con un setting simile a quello di Spa, dove c’è meno aderenza, quindi ci siamo trovati un po’ male. Poi ci sono molte curve lunghe e veloci, quindi ci vuole una macchina rigida e stabile, però ci sono anche un paio di accelerazioni dove serve trazione“.

Weekend tra MotoGP e Champions League

Fra una settimana Valentino Rossi ritornerà nel paddock della MotoGP per seguire da vicino il suo team VR46, impegnato con Marco Bezzecchi e Luca Marini, e gli altri ragazzi della Academy. Sarà un sabato interessante per il campione che non vede l’ora di godersi in tv la finale di Champions tra Inter e Manchester City. “Sono molto teso, non me l’aspettavo che arrivasse in finale, siamo stati bravi. Partiamo svantaggiati sulla carta, ma può essere un vantaggio. C’è una gran bega, dove guardarla… Sabato siamo al Mugello, sabato sera c’è la partita. Mi piacerebbe guardarla a casa, nello stesso posto e con la stessa gente, però molti dei miei amici sono al Mugello. Poi nel nostro team ci sono due o tre juventini che vengono a gufare. Bisogna trovare il posto giusto per guardarla bene (ride, ndr), stiamo decidendo“.

L’alluvione in Emilia Romagna

Infine un pensiero particolare va alla popolazione dell’Emilia Romagna travolta dalle alluvioni delle settimane scorse. Fortunatamente il suo territorio è stato lambito solo in parte. “Tanta gente ha perso tutto, è stata tosta. Noi a Tavullia siamo stati più fortunati perché è più in collina. Abbiamo avuto qualche danno al Ranch – ha concluso Valentino Rossi -, qualche smottamento e si è rotta un po’ la strada. Un grande abbraccio a chi è più in difficoltà“.

