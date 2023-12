MotoGP, Quartararo fa autocritica: “Lamentarmi e urlare non serve”

Probabilmente il 2023 di Fabio Quartararo si può descrivere con una parola: frustrante. Il pilota francese si è sentito un leone ingabbiato in una Yamaha M1 non all’altezza del suo talento. Dopo aver vinto il titolo nel 2021 e aver lottato fino alla fine per vincerlo anche nel 2022, si è ritrovato in una situazione molto complicata. Quando sei abituato a lottare per le migliori posizioni è difficile accettare di non poterlo più fare, soprattutto quando sai di essere forte. La sua speranza è quella di vivere un 2024 molto diverso, dipenderà tutto dai progressi che la casa di Iwata riuscirà a compiere.

MotoGP, Quartararo si racconta

Intervistato dal podcast ufficiale della MotoGP, Quartararo ha ammesso di non avere un carattere facile e di essere intervenuto concretamente per migliorare: “Il mio problema è che mi arrabbio molto presto per tutto e urlo. Per questo lavorare con un mental coach mi ha aiutato nella vita e anche nei rapporti con i meccanici. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, però alzare la voce non aiuta a capire cosa sta succedendo“.

Il 24enne di Nizza fa autocritica e ammette di aver dovuto lavorare sui suoi limiti per affrontare meglio le situazioni più complesse: “È importante saper individuare cosa non funziona. Non basta lamentarsi, perché chi deve intervenire sulla moto non sa come affrontare i problemi. Bisogna individuare i punti deboli, che siano le curve, la frenata oppure il grip. È una lezione che ho imparato e che mi ha permesso di mantenere un approccio positivo in situazioni critiche. È nei momenti bui che impariamo. Quando vinci va tutto bene, ma è nelle difficoltà che ti metti in discussione. Con la tranquillità si può superare tutto“.

Fabio nel mirino di persone omofobe

Interessanti le parole di Quartararo, che grazie al supporto di un mental coach è riuscito a migliorarsi. Un supporto servirebbe anche a chi ha fatto commenti omofobi sotto una foto che il pilota aveva pubblicato nei giorni scorsi. Erano presenti lui e Ethan Doux, un’immagine risalente alla scorsa estate nella quale si vedono i due ridere con Fabio che ha la sua testa appoggiata sulla spalla dell’amico.

Qualcuno si è sentito in diritto di scrivere cose fuori luogo e Quartararo ha deciso di cancellare la foto su X (ex Twitter) e di disattivare i commenti su Instagram. Un brutto episodio. Purtroppo, continuano ad esserci persone che utilizzano i social network per mostrare tutta la loro ignoranza e pochezza umana.

Foto: Instagram