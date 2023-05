MotoGP, Pol Espargaró racconta il calvario: “Ho perso 8 o 9 chili”

Pol Espargaró è riapparso sui social a distanza di poco più da un mese dal terribile incidente rimediato a Portimao. Nella prima gara del campionato MotoGP 2023, che segnava ufficialmente il ritorno in sella alla KTM, ha rimediato una tremenda caduta nella FP2 che lo ha sbalzato dalla sua RC16, sbattendo violentemente contro una barriera di pneumatici. Ha subito un delicato intervento alla mandibola e finalmente può ritornare a mangiare e parlare regolarmente.

Il messaggio video di Pol Espargaró

Per il minore dei fratelli di Granollers è stato un mese davvero complicato e solo adesso inizia a rivedere la luce in fondo al tunnel. Non c’è ancora una data precisa sul suo ritorno in pista che non avverrà prima dell’estate. Il pilota del team GasGas ha riportato fratture multiple alle vertebre dorsali e cervicale. In un video rivolto ai fan spiega che finora non ha detto nulla “perché aveva la bocca completamente chiusa, soprattutto nelle prime quattro settimane“. Fortunatamente il peggio è passato, anche se ha perso chili e massa muscolare dopo la degenza in ospedale e presso la sua dimora in Andorra, dove è ancora impossibilitato ad allenarsi. “Ho perso quasi 8 o 9 chili, a causa della mascella completamente chiusa“.

Il grave infortunio di Portimao

Settimana dopo settimana la mandibola ha ripreso la sua funzionalità quasi del tutto, anche se ha una vite all’interno fino a quando la frattura non sarà totalmente consolidata. I problemi alla mandibola hanno avuto ripercussioni anche sull’orecchio, operato subito dopo l’incidente di quel maledetto venerdì all’Algarve. “Ho avuto una frattura cervicale, forse è il minimo che abbia sofferto. Ho avuto un problema neuronale di non poco conto. È importante sottolineare che, nel collo che scende lungo la scapola, ho perso mobilità o potenza muscolare in un muscolo, è stato inibito a causa del nervo colpito e ho un muscolo che non ha forza e che devo recuperare con la riabilitazione“.

Il ritorno in MotoGP

Nulla che possa pregiudicare il suo ritorno in MotoGP che forse avverrà dopo la pausa estiva del campionato. Pol Espargaró ha iniziato subito con un percorso di riabilitazione e assicura che lavorerà “il più possibile per tornare quanto prima“. Non può ancora salire in moto, la frattura all’ottava vertebra lo costringe ancora ad indossare un corsetto ogni giorno. “Questo mi sta costando molto, ma pian piano sto tornando alla normalità e sto iniziando ad allenarmi, il che è una buona notizia“.

Infine un ringraziamento particolare alle persone che gli sono state più vicine in queste cinque settimane da incubo. A cominciare dal dottor Angel Charte: “Si è preso cura di me come un padre“, il dottor Mir e tutti i tifosi. Dulcis in fundo sua moglie Carlota, vicina a lui sin dai momenti seguenti alla caduta di Portimao. “Carlota è stata mia moglie, il mio fisioterapista, il mio medico. Per me è stato fondamentale averla al mio fianco… Grazie mille a tutti, vi voglio tanto bene“.