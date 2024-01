Il due volte campione del mondo MotoGP Francesco Bagnaia non vede l’ora di sperimentare le novità della Ducati GP24 a Sepang. Nel test di Valencia dello scorso novembre ha provato il nuovo motore V4 della Desmosedici, ma il Ricardo Tormo non è un circuito ideale per dare fiato a tutti i cavalli. Dal 6 all’8 febbraio in Malesia lo vedremo alle prese con una moto che si preannuncia fortemente evolutiva dal punto di vista aerodinamico.

Previsioni per la stagione ’24

Il tre volte iridato non ha ancora visto da vicino la GP24. Quando il d.g. Gigi Dall’Igna ha preannunciato una carena quasi rivoluzionaria, Pecco ha sgranato gli occhi… e le orecchie. “Non mi hanno fatto vedere nulla, ma dicono sia un bel passo avanti. Agli ingegneri ho chiesto più maneggevolezza e carico, credo che abbiano fatto un buon lavoro“, dice il pilota di Chivannso nel corso della presentazione al Pala Campiglio. “La moto 2023 era quasi perfetta, ma c’erano aree nelle quali faticavamo” e di cui condivide le stesse sensazioni con Enea Bastianini. Sette le cadute riportate nella scorsa stagione MotoGP, di cui cinque in gara. Per puntare al tris servirà soprattutto più stabilità e costanza, la sfida si preannuncia molto difficile, soprattutto con l’arrivo di Marc Marquez in sella alla Ducati. “Penso che l’equilibrio rimarrà lo stesso, la differenza è che Marquez avrà una moto competitiva. Sarà veloce fin dall’inizio, com’è normale che sia“.

Bagnaia sogna il tris

Tra gli aspetti da perfezionare c’è sicuramente la partenza. In più occasioni Pecco Bagnaia si è ritrovato ad inseguire al termine del primo giro, mentre KTM ha fatto uno step importante in tale direzione. Inoltre, vitato pensare che i rivali resteranno a guardare sonnecchiando. “Non bisogna credere di poter sottovalutare gli avversari o le situazioni. Ma non è certo il mio caso: cerco di dare il massimo, la mia ambizione è continuare a raggiungere i risultati che mi ero prefissato ad inizio stagione: dedizione e ambizione continueranno ad essere il carburante più potente che esista“.

L’alfiere numero #1 e la Casa di Borgo Panigale si promettono massima fiducia e collaborazione vicendevolmente. A breve arriverà il rinnovo di contratto, si limano gli ultimi dettagli, in attesa di conoscere chi sarà il prossimo compagno di squadra dal 2025. Bagnaia resta però sul vago quando si tratta di parlare di contratto, più per scaramanzia che per altro. “Non nascondo che stiamo sicuramente trattando. La volontà di entrambi è quella di restare insieme, ma non lo so…“.

