MotoGP Misano, quote bookmaker: Valentino Rossi tra i super favoriti

Le quote scommesse del GP di Misano MotoGP 2020. Yamaha super favorite con Valentino Rossi a quota 6.0. La seconda forza sono le Suzuki, Ducati in affanno?

Il Gran Premio di Misano della MotoGP sarà all’insegna delle Yamaha? A giudicare dalle qualifiche le YZR-M1 sembrano destinate a dominare sul tracciato sanmarinese, ma la gara potrebbe riservare qualche sorpresa. Il grande favorito, anche secondo i bookmaker, è il leader del Mondiale Fabio Quartararo la cui vittoria è quotata a 3.25. Per chi scommette, invece, sul trionfo di Maverick Vinales la posta in palio raddoppia per 4.5.

Potrebbe essere il giorno di Valentino Rossi? Il veterano della MotoGP non centra la vittoria da Assen 2017, ma il circuito di Misano sembra ringiovanirlo. Ha sorpreso tutti con il suo casco “Viagra” con cui punta alla doppietta, adesso ha sete di buoni risultati. In questa stagione 2020 ha ottenuto un podio a Jerez e gravita al 7° posto in classifica a -25 dalla vetta. Il campione di Tavullia viene quotato a 6.0, seguito dal suo amico e compagno di marca Franco Morbidelli a 7.0.

Le quote Suzuki, Ducati e KTM

Dopo le Yamaha sono le Suzuki le favorite per il GP di Misano. Quota 8.0 per Alex Rins, quota 11.0 per Joan Mir che in Austria si è visto sottrarre il podio un po’ ingiustamente. Infatti la mancata penalizzazione a Pol Espargarò, che ha transitato sul verde nelle fasi finali, lo ha relegato ad un 4° posto che ha il sapore della beffa. In casa Ducati è Jack Miller il pilota che sembra avere le carte in regola per puntare più in alto: il suo trionfo vale 13.0, quello di Andrea Dovizioso 16.0, di Pecco Bagnaia 23.0. Il piemontese del team Pramac, ritornato dopo cinque settimane di stop, ha ritrovato subito un buon feeling con la GP20 e merita sicuramente un occhio di riguardo sulla sua pista di casa.

Nelle qualifiche MotoGP del GP di San Marino a deludere le aspettative è KTM. Pol Espargarò resta la punta di diamante del marchio anche in questo week-end stando alle quote scommesse. Nel sabato di Misano ha collezionato due vittorie e partirà dalla 11esima piazza in griglia: il trionfo del catalano ripaga 21 volte l’importo scommesso. Miguel Oliveira, vincitore dell’ultimo GP in Austria, vale 34.0, mentre Brad Binder, il gladiatore di Brno, è quotato a 51.0. E quest’anno in casa KTM pare che nulla sa impossibile, anche sulla terreno di Valentino Rossi…