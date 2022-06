Tra i ritiri visti oggi, due sono avvenuti per guai tecnici. Sia Maverick Viñales che Alex Márquez infatti hanno dovuto abbandonare prematuramente la corsa in Germania. Il motivo è lo stesso per entrambi: l’abbassatore attivato e rimasto bloccato in basso. Un peccato per il #12 della casa di Noale, per la prima volta molto vicino al podio coi colori Aprilia. Dispiace anche per lo spagnolo del team LCR, che poteva evitare il primo zero di casa Honda dell’era MotoGP.

Ad un passo dal podio

“Ho avuto un problema con il dispositivo, s’è bloccato.” Maverick Viñales spiega così il guaio alla sua RS-GP, proprio quando aveva agganciato il collega Espargaró 3°… “È andato avanti per due giri, alla fine sono rientrato al box.” È un ritiro un po’ amaro, ma il #12 di casa Aprilia sorride e per un motivo preciso. “Stavo lottando nelle prime posizioni! Dietro Aleix ho preso un po’ il fiato, ho dovuto recuperare parecchie posizioni ed il più rapidamente possibile. Sarebbe stata una bella battaglia.” Viñales è comunque molto soddisfatto e guarda con fiducia al prossimo round MotoGP ad Assen, in programma tra pochi giorni. L’ultima tappa prima della pausa estiva. “Me la cavo bene nelle gare consecutive, non vedo l’ora che sia venerdì!” Da tenere d’occhio, lo spagnolo sta arrivando…

Nei guai fin dal via

Moto diversa, stesso problema per Alex Márquez. “Il dispositivo posteriore s’è bloccato in basso, era impossibile sistemarlo e ritrovare la corretta posizione della moto.” Il pilota LCR Honda ci ha comunque provato. “È andata avanti così fin dalla prima curva del primo giro. Ho cercato di sistemarlo manualmente, ma non era possibile.” Sei giri con la RC213V abbassata, per poi arrendersi. Doppio zero per il team di Lucio Cecchinello, Nakagami era appena caduto. “Purtroppo i problemi meccanici capitano.” Márquez contribuisce involontariamente ad uno storico primato negativo: aggiungendo il ritiro di un dolorante Espargaró e Bradl fuori dai punti, è arrivato il primo zero per Honda in MotoGP.

Foto: LCR Honda