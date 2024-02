MotoGP, Massimo Rivola sul mercato: due piloti Ducati nel mirino

Nel test di MotoGP a Sepang la classifica dei tempi ha un valore relativo, ma tra le Ducati al comando è riuscita ad inserirsi l’Aprilia di Aleix Espargaró, 5° nella combinata con un gap di 4 decimi da Pecco Bagnaia. Qualche difficoltà in più per Maverick Vinales, ma la squadra orchestrata da Massimo Rivola ha svolto un lavoro intenso di aggiornamento per la nuova RS-GP. In Malesia c’erano ben sei prototipi 2024 e quattro del 2023, i margini di sviluppo sono ancora molto alti.

Obiettivi Aprilia per il 2024

La Casa di Noale ha scelto di dare una RS-GP24 anche a Miguel Oliveira del team Trackhouse, a stagione in corso verrà affidata anche a Raul Fernandez. Un elemento di novità che consentirà ai piloti Aprilia di raccogliere dati più facilmente nei weekend di gara. Anche nel campionato MotoGP ormai alle porte il punto di riferimento resta però la Ducati… “In qualche pista ce la giocheremo, in altre meno – spiega Massimo Rivola a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. S’è lavorato per migliorare dove prima faticavamo, sulle piste stop and start… Il pericolo è che la coperta sia troppo corta“.

Tra gli obiettivi della stagione 2024 c’è quello di migliorare le prestazioni dell’anno scorso (magari con un secondo posto nel campionato Costruttori) e, soprattutto, una vittoria di Maverick Vinales. Approdato in Aprilia nella seconda parte del 2021, ha collezionato sei podi ma ancora nessun successo. Il rischio è che possa essere proprio lui la pedina da sacrificare nei giochi di mercato… “Noi abbiamo creduto in lui, ma anche lui ha scommesso su di noi. Vorrei veramente vederlo esplodere“.

Il mercato piloti MotoGP

Il prossimo Mondiale sarà contrassegnato da un mercato piloti furibondo, con ben 19 atleti in scadenza di contratto. Se da una parte c’è l’intenzione di blindare Aleix e Maverick, dall’altra bisogna fare i conti con gli imprevisti e le variabili impazzite. Non è un mistero che Massimo Rivola vorrebbe un italiano sulla RS-GP e gli occhi sono puntati soprattutto su un alfiere della Ducati. “Non ho mai nascosto l’interesse per Bastianini, anche pensando alla sua condizione: è minacciato da Marquez, da Martin… E di sicuro c’è Bezzecchi che ha impressionato“.

Foto: Sky Sport MotoGP