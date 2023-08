La superstar della MotoGP Marc Marquez si avvicina al weekend del Red Bull Ring per cercare di fare un altro passo avanti con la sua Honda RC-V. Arrivato all’aeroporto di Salisburgo lunedì sera, è rimasto in zona in compagnia della sua fidanzata Gemma Pinto e trascorre le giornate svolgendo attività fisica con gli esperti del Red Bull Athletes Performance on Tuesday Center (APC) a Talgau.

L’arrivo di Marquez in Stiria

Il fuoriclasse di Cervera si è recato mercoledì al Red Bull Ring e nel pomeriggio ha completato una “passeggiata privata” insieme alla sua dolce metà. Inoltre, l’otto volte campione del mondo è salito sulla sua bici da corsa e ha pedalato per esplorare il circuito di gara. Nel 2022 ha saltato il GP d’Austria dopo il quarto intervento chirurgico al braccio, stavolta può contare finalmente su una forma fisica smagliante. Nella serata di ieri l’entourage di Marc Marquez si è fermato all’Hotel-Restaurant Schönberghof direttamente sopra la pista e ha gustato una deliziosa cena in un’atmosfera rilassata con una vista meravigliosa.

Si riparte dal Red Bull Ring

L’avvicinamento al prossimo round MotoGP inizia oggi, giovedì, con numerosi debriefing tecnici interni HRC, incontri ed eventi mediatici. “Ho sfruttato la breve pausa per continuare a lavorare sulla mia forma fisica, migliora un po’ ogni giorno. Quindi sono entusiasta di vedere cosa è possibile fare in Austria“, ha detto Marc Marquez con cauto ottimismo. In passato, il 30enne ha conquistato tre volte il secondo posto in Stiria, ma quest’anno non vuole pensare a risultati del genere. “Il tempo potrebbe essere misto. Pertanto, continueremo il nostro modo costante di lavorare per ottenere il massimo dal fine settimana. Sappiamo che sarà un altro fine settimana impegnativo perché lavoriamo sodo per fare un passo avanti“.

Foto: Instagram @marcmarquez93