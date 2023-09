Marc Marquez continua a accarezzare l’idea di lasciare la Honda per la Ducati in vista della stagione MotoGP 2024. Alcuni credono che il fenomeno di Cervera stia sfruttando le voci di mercato per fare maggiore pressione su HRC, ma abbia intenzione di rimanere alla Honda. Fonti molto autorevoli del paddock raccontano che il passaggio al team Gresini non solo sia realistico, ma sia addirittura già sancito, e manchi solo l’annuncio ufficiale. Il pilota più vincente di questa epoca affiancherebbe suo fratello Alex e la Casa di Borgo Panigale avrebbe una potenza di fuoco senza precedenti.

Gresini e Marquez sempre più vicini

Carlo Merlini, direttore commerciale della Gresini, non nasconde il suo interesse per l’otto volte campione del mondo. “Naturalmente, se Marc Marquez o Joan Mir fossero disponibili a firmare un contratto con Gresini, saremmo felici di collaborare con un pilota del genere. Chi non lo farebbe?“. Anche se nessuno in Ducati lo conferma, ci sono molte indicazioni che potrebbe passare al team satellite, ormai stanco della mancata evoluzione della Honda RC213V. Soprattutto alla luce dell’ultimo test MotoGP a Misano, dove ha provato i primi aggiornamenti del prototipo 2024. Il fuoriclasse catalano è stato lapidario nei commenti: “Tutti i piloti si aspettano sempre di più quando testano una nuova moto. Era una moto diversa, con una posizione e uno stile di guida diversi, ma la prestazione, che è ciò che conta, era molto simile“.

Il tira e molla mediatico

I vertici dell’azienda emiliana non si sbottonano sull’argomento, anzi. Le loro dichiarazioni scoraggiano il grande colpo di mercato, anche se negare i colloqui tra l’entourage del campione e lo staff Gresini sia impossibile. “Bisogna chiederlo a Carlo Merlini della Gresini Racing. Non stiamo trattando con Marquez”, è il messaggio di Ducati Corse. “Forse c’è del vero, ma davvero non lo sappiamo”. Tutto è rinviato al prossimo Gran Premio in India (24 settembre) o in Giappone (1 ottobre). Al momento né la Ducati né la Honda possono realmente valutare cosa stia pensando il 59 volte vincitore della MotoGP, anche se tanti addetti del paddock sembrano fiduciosi sulla firma con il team di Nadia Padovani. Una scelta che potrebbe portare a una rivolta degli equilibri all’interno dell’orbita Ducati, dal momento che Marc punterebbe dritto alla squadra factory entro il 2025.

Le conseguenze in casa Honda

Ma cosa accadrebbe alla Honda, che nonostante il talento di Marquez fatica a conquistare piazzamenti nella top-10? In primo luogo, la sua uscita dalla Honda comporterebbe la perdita di un pilota che è quasi impossibile da sostituire, anche in termini di dati per migliorare lo sviluppo della RC213V. Inoltre l’arrivo di Marquez in Ducati significherebbe probabilmente il passaggio di Johann Zarco alla Repsol invece che alla LCR. Ciò lascerebbe il secondo posto LCR accanto a Takaaki Nakagami aperto a Iker Lecuona.

Honda, contando sul contratto in vigore fino a fine ’24, si dice fiduciosa sulla permanenza del suo pluricampione, ma l’avanzare dell’età e le promesse non mantenute potrebbero spingere Marc ad un cambiamento improvviso, senza attendere la fine dell’accordo. In tal caso la Honda si ritroverebbe in guai ancora più grandi rispetto a quelli attuali nella prossima stagione MotoGP, mentre Ducati rischia di diventare una macchina da vittorie. Ancora più di adesso.

