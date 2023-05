MotoGP, Marc Marquez-Honda: cosa è cambiato negli ultimi anni

Marc Marquez è ritornato dal Marocco, dopo la breve vacanza con la sua nuova fiamma Gemma Pinto. Il fuoriclasse della MotoGP ha ripreso gli allenamenti sulla pista di Alcarras, in sella ad una moto da flat track e in compagnia di Diogo Moreira. Si prepara in vista del prossimo GP d’Italia: sul circuito del Mugello ha vinto solo una volta in classe regina (2014) e centrare il massimo obiettivo non sarà facile in questo campionato.

La supremazia economica della Honda

Le condizioni fisiche di Marc Marquez sono finalmente ottimali, non può dirsi altrettanto della sua Honda RC213V che ancora va alla ricerca della giusta quadra tecnica. Fino al 2019 il talento di Cervera era in grado di vincere tutto e ovunque, adesso quell’incantesimo sembra spezzato, sotto i colpi di una Ducati in apparenza, ma anche in sostanza, invincibile. La Honda resta sicuramente il marchio economicamente più forte, ma nella MotoGP odierna non sempre trionfano i costruttori con le tasche più pesanti. “Honda è probabilmente la squadra più forte, quella che ha vinto più titoli mondiali e che probabilmente ha il budget maggiore“, ricorda Jorge Lorenzo. “Ma non sempre la squadra più forte è quella che vince. Devi fare tutto alla perfezione e ci vuole anche fortuna“.

Il talento speciale di Marc Marquez

Il maiorchino non è stato molto fortunato nel suo finale di carriera. Con Ducati ha iniziato a vincere quando aveva già trovato un accordo con Alberto Puig. In Honda gli infortuni e, in parte, l’ombra di Marc Marquez l’hanno spinto a dare le dimissioni. “La Honda è una moto con cui solo Marc può vincere i campionati“, ha aggiunto il pentacampione in un’intervista a MotoGP.com. Dal 2018 ad oggi l’unico pilota che è riuscito a vincere una gara con la RC213V che non sia Marquez è il neo arrivato Alex Rins nel GP di Austin 2023. Se guardiamo più indietro dobbiamo ritornare fino al GP di Valencia 2017. “Con Marquez hanno vinto molti titoli grazie al suo talento, al suo atteggiamento, alla sua condizione fisica… è un pilota incredibile. Però è un pilota molto speciale, che ha bisogno di alcune caratteristiche molto specifiche sulla moto“.

L’equilibrio spezzato in MotoGP

Il magico equilibrio tra Marc Marquez e la Honda pare difficile da ricostruire dopo il terribile incidente di Jerez nel 2020. Gli infortuni, le operazioni, i due casi di diplopia hanno interrotto l’evoluzione della moto, gli ingegneri dell’Ala dorata hanno perso la bussola. “Sembra che la storia d’amore tra Marc e Honda non sia la stessa, qualcosa è cambiato – ha concluso Jorge Lorenzo-. Probabilmente perché Marc era abituato a vincere quasi ogni anno con la Honda e ora, dopo tre anni senza vittorie, questo amore per la Honda è un po’ finito“. Solo il tempo e i risultati diranno se qualcosa si può salvare o se l’otto volte iridato sta già guardando altrove per una nuovo capitolo nella storia della MotoGP.

