Il team ufficiale Ducati sarà al via del Gran Premio d’Italia 2023 con entrambi i suoi piloti. Enea Bastianini sembra aver superato la frattura alla scapola destra accusata a Portimao, mentre la frattura parziale all’astragalo della caviglia destra rimediata a Le Mans non preoccupa affatto Francesco Bagnaia.

Abbiamo più volte sottolineato quanto sia stato sfortunato il riminese, che finora non ha ancora potuto completare un weekend di gara. Al Mugello partirà davvero la sua stagione e darà il massimo per conquistare la conferma nella squadra factory ducatista per il 2024. Per quanto riguarda Pecco, c’è la voglia di dimenticare il terzo ritiro stagionale e di tornare a vincere.

MotoGP, Bagnaia con Bastianini al Mugello

Per testare le sue condizioni fisiche, Bastianini in questi due giorni è sceso in pista con una Ducati Panigale V4 S proprio al Mugello. Un modo per verificare lo stato della sua spalla destra. Il responso è stato positivo, in attesa di risalire in sella alla Desmosedici GP e di capire se davvero sia tutto a posto.

Oggi Bagnaia ha raggiunto Enea e ha girato anche lui sul circuito che ospiterà il prossimo gran premio MotoGP. Tutto è filato liscio. Pecco è pronto per tornare a fare sul serio, anche se ha ancora tempo per prepararsi, visto che l’appuntamento al Mugello è previsto per il weekend 9-11 giugno. Nel 2022 è stato lui a trionfare e cercherà di ripetersi, magari prendendosi pure il successo nella sprint race.

In generale, il pilota piemontese spera anche che finiscano le cadute in gara, dato che finora ne ha accumulate ben tre in cinque GP. Nonostante ciò è il leader della classifica generale, però sa quanto sia importante la costanza per vincere un titolo mondiale. Vero è che nel 2022 ha vinto rimontando 91 punti su Fabio Quartararo, ma non sempre può andare così bene.

Foto: Ducati