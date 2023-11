MotoGP, Marc Marquez: cosa si aspetta dalla Ducati Desmosedici

Marc Marquez correrà gli ultimi due round MotoGP con la Honda in Qatar e a Valencia. Il 13° posto nella gara domenicale conferma che tra il fuoriclasse di Cervera e la RC-V non ci sono possibilità di ripresa e che ormai si limita a raccogliere gli ultimi dati utili per gli ingegneri. Il 28 novembre ci sarà il primo test Irta in sella alla Ducati Desmosedici GP23 del team Gresini e sarà il momento di voltare pagina dopo anni molto complicati con il marchio che l’ha portato ad essere una leggenda.

Marc Marquez ricerca la coerenza

Marquez il prossimo anno scambierà Repsol Honda con Gresini Ducati, una mossa che ha affascinato l’intero mondo della MotoGP. Guiderà una Desmosedici vecchia di un anno per rimettersi in gioco e capire se è ancora il talentuoso pilota che tutti abbiamo conosciuto fino alla stagione dell’ultimo titolo mondiale nel 2019. In Ducati ricercherà quella costanza di risultati che ormai ha perso da tempo, a causa di infortuni e operazioni al braccio. A questi si sono aggiunti i gravi problemi tecnici del prototipo giapponese. “Anch’io vado veloce di tanto in tanto con la Honda, ma la costanza è ciò che determina se puoi lottare per un campionato oppure no. Ed è questo che è difficile. Coerenza nell’essere veloci su diversi stili di pista, asfalto e grip“.

Le aspettative con la Ducati

C’è una bella differenza tra vincere qualche gara e lottare per un titolo mondiale. Marc Marquez sa che non sarà facile ambire al Mondiale con un team satellite. Ma vuole fare bene per sfruttare al meglio l’anno di transizione e programmare il futuro. Con una Ducati tra le mani può ritrovare la fiducia persa nelle ultime stagioni con la RC-V. “In questo momento è la migliore moto in griglia“, ha aggiunto in un’intervista ad ‘AS’. “Qui non ci sono scuse per la moto perché hai la moto che è in testa al Mondiale e con la quale molti piloti vanno forte“. Tutti si aspettano che potrà essere subito competitivo… “Nel test di Valencia, non bisogna dimenticare che sono undici anni che guido con un certo stile. Devo adattarmi anche alla squadra. perché ci sono tanti cambiamenti diversi e il primo ad avere delle domande sono io, e devo risolverle in pista“.

Foto: Box Repsol