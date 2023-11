MotoGP, Luca Marini saluta VR46: “Inizia una nuova era”

La prestazione di Luca Marini a Valencia è passata in secondo piano. La 17esima posizione nella MotoGP Sprint conta poco per il giovane pilota VR46 che sta trascorrendo le sue ultime ore con il team “familiare” prima di passare in Repsol Honda al posto di Marc Marquez. L’imminente cambio di produttore sarà una delle incognite del prossimo campionato, ma il fratello di Valentino Rossi non teme questa nuova difficile avventura.

Il momento dei saluti ai box

Il Mooney VR46 Racing Team ha confermato ufficialmente sabato mattina che Luca Marini gareggerà la sua ultima gara in sella alla Ducati al Ricardo Tormo. Tuttavia, l’annuncio del nuovo accordo con HRC non è stato ancora ufficializzato. “Stiamo aspettando il secondo annuncio“, ha risposto sorridendo alla domanda sul magro 14esimo posto nella Sprint. Poiché la pressione delle gomme era sotto il limite minimo per la seconda volta in questa stagione, Luca Marini, come Franco Morbidelli, ha ricevuto una penalità di 3 secondi, che lo ha fatto scendere al 17° posto.

Nelle prossime ore ci sarà finalmente la nota stampa della Honda, con Fabio Di Giannantonio che passa in VR46 al fianco di Marco Bezzecchi. “Ho trascorso dei momenti fantastici con il team VR46, abbiamo vissuto insieme i momenti più belli della mia carriera. Credo che ora stia iniziando una nuova era nella mia vita – ha commentato Luca Marini -. Spero e voglio ottenere risultati migliori e lottare al vertice. Vedremo cosa possiamo fare in futuro“. All’interno del box, dove nel weekend c’è anche suo fratello Valentino Rossi, l’addio imminente è particolarmente sentito. “Ci sono più abbracci e più emozioni, ma una volta in pista è qualcosa di completamente diverso. Quello che è certo è che domenica sera ci divertiremo“.

Marini attende l’annuncio Honda

Le continue domande sul suo futuro non distolgono l’attenzione e per molti versi rendono onore al giovane pilota classe ’97. “È ormai da qualche gara che va così e per me non fa alcuna differenza. Mi piace che i riflettori siano puntati su di me. È fantastico che mi stiate tutti ascoltando. Spero di risultare interessante e che potremo goderci il nostro lavoro“, ha proseguito nel corso della conferenza stampa del sabato a Valencia. “Vorrei condividere le mie sensazioni e i miei feedback con tutti voi. Anche se devo parlare di argomenti difficili o spiacevoli, farò del mio meglio per dare una buona risposta“.

Non è stato ancora confermato ufficialmente chi prenderà il suo posto nel team VR46, anche se è certo l’arrivo di Fabio Di Giannantonio. Luca Marini non anticipa nulla… “Non voglio mettermi in gioco, anche perché lascerò la squadra a novembre, cosa che per loro non è facile. Ma so che prenderanno la migliore decisione possibile. Perché Vale è una persona molto intelligente“.

