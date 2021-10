Il paddock della MotoGP ritorna lentamente alla normalità dopo l'emergenza Covid-19. Dopo la parziale riapertura delle hospitality è il turno delle umbrella girls.

L’emergenza Covid-19 ha rivoluzionato la vita del paddock MotoGP. Tamponi, controlli a sorpresa, spostamenti ridotti al minimo, l’uso delle mascherine, spalti vuoti o riempiti in parte. La vita sembra cambiata dall’inverno del 2020, di conseguenza la pandemia ha cambiato le abitudini dello sport, compreso il Motomondiale. A cominciare dalla presenza delle umbrella girls. L’ultima volta che abbiamo potuto vederle risale a Valencia 2019.

Secondo quanto riportato dal sito francese Paddock-GP ritorneranno in occasione del prossimo round a Portimao. In numero ridotto, ma ci saranno. Nelle stagioni 2020-2021 a mantenere l’ombrello in griglia di partenza ci hanno pensato i membri delle varie squadre. Man mano che la situazione sanitaria migliora aumenta anche il numero di persone che possono accedere ai circuiti. Si è cominciato con i giornalisti, che però possono accedere solo ad alcune aree limitate, e con alcune hospitality che hanno ripreso ad accogliere gruppetti limitati di persone.

Nel penultimo round MotoGP di questa stagione rivedremo anche le umbrella girls, anche se in numero assai ridotto rispetto agli anni precedenti. Il mondo della Formula 1 ha rinunciato alle ragazze immagine, ma il Motomondiale tiene fede a questa tradizione. Nella speranza che il prossimo anno tutto possa tornare alla normalità e potremo rigoderci ogni Gran Premio come eravamo soliti fare.