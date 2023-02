MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi sapeva essere gentile in TV”

Jorge Lorenzo ha fatto visita a diverse città della Spagna per partecipare a vari eventi mediatici e sportivi. Nella stagione 2023 compirà un altro passo nella sua carriera di pilota dopo il ritiro dalla MotoGP nel 2019. Il maiorchino parteciperà alla Porsche Super Cup con il team Huber Racing, ma è impossibile dimenticare quanto fatto nei tanti anni di Motomondiale, conquistando cinque titoli iridati e regalando giornate emozionanti per la rivalità allora acerrima con Valentino Rossi.

Dopo 18 stagioni ha deciso di ritirarsi, visti i risultati poco incoraggianti in sella alla Honda e i continui infortuni. Nel programma “La Roca”, l’ex pilota MotoGP ha riconfermato di essersi ritirato per godersi la vita con calma, dopo anni difficili e ad alta tensione. Prima viaggiava da un angolo all’altro del mondo per partecipare ai Gran Premi, oggi per svago o per impegni professionali. “Viaggio di più adesso che quando correvo. Amo viaggiare e scoprire nuovi posti. Quando correvo andavo dall’aeroporto al circuito e ci rimanevo tre giorni. Adesso quando viaggio, viaggio. Rimango sul posto per due settimane scoprendolo al meglio“.

Nostalgia della MotoGP…

Mancano però quelle sensazioni che solo una vittoria e una gara sanno dare, l’adrenalina dell’attesa, i momenti prima dello spegnimento dei semafori, i sorpassi al limite, le sfide corpo a corpo. Emozioni che ha scelto di mettere da parte ma che hanno lasciato un segno indelebile nella mente di Jorge Lorenzo. “Quello che mi manca di più è vincere. Credo che uno nasca competitivo a causa della genetica. A scuola inventavo giochi con i miei amici per batterli“. Da quando Jorge Lorenzo e Valentino Rossi hanno lasciato la MotoGP un’altra era sembra inaugurata.

Sono finite le grandi tensioni e battaglie, la diplomazia la fa da padrona nell’era dei social. “Ci ​​sono diversi tipi di piloti: quelli che sono più simpatici e vanno d’accordo con tutti e quelli che stanno di più con la squadra“. Non manca un pizzico di autocritica, ma non ha nessun rimpianto, né cambierebbe qualcosa se potesse ritornare indietro. “A volte ho sbagliato di grosso, ma nel bene e nel male dicevo sempre quello che pensavo“. D’altronde non era facile condividere per tanti anni il box con un personaggio “scomodo” come Valentino Rossi… “Lui sapeva essere gentile davanti alle telecamere, io non ci riuscivo“.