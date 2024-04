MotoGP, il capotecnico di Marc Marquez: “Sono devastato”

Marc Marquez incassa il secondo zero consecutivo ad Austin, sulla pista dove in passato ha colto trionfi a ripetuzione, risultando per un lungo periodo pressochè imbattible. Il pluricampione della classe MotoGP è finito sull’asfalto del COTA mentre era in testa al gruppo, all’undicesimo giro, alla curva 11. Dopo tanto tempo ha riassaporato la gioia di essere il leader, la sua prima volta in sella alla Ducati Desmosedici. Poco prima aveva superato in rettilineo Pedro Acosta, ma l’ebbrezza del comando è durato pochi attimi, tradito da un problema tecnico.

Il problema al freno

La causa della caduta ha una causa ben precisa, subito focalizzata dal pilota e dallo staff tecnico della Gresini. “La squadra sta lavorando per capire, sono problemi di gioventù quando inizi un progetto, ma il problema ai freni ci ha limitato“. Un chiaro messaggio di incoraggiamento per la sua squadra, desiderosi tutti insieme di centrare in tempi brevi la prima vittoria insieme. Un obiettivo che diventa sempre più realistico con il macinare chilometri da parte di Marc Marquez, su un prototipo MotoGP che sta imparando a scoprire e sfruttare al massimo il potenziale.

L’otto volte campione del mondo è stato accolto con pacche sulle spalle quando è rientrato nel box dopo la caduta. Tutti ad ascoltarlo attentamente quando ha spiegato i problemi al freno anteriore accusati sin dal primo giro. Nonostante tutto l’ex Honda ha fatto qualcosa di straordinario per undici giri e infine ha anche chiesto scusa a tutti i membri del team. Forse senza azzardare troppo avrebbe portato punti preziosi a casa, ma l’istinto di Marquez è quello di vincere… “Io e il mio capomeccanico stiamo iniziando a conoscerci. I dati ci sono, ma alla fine quello che conta è la parola del pilota . Stiamo crescendo, vedremo se a Jerez continuerà il trend positivo“, ha dichiarato l’alfiere di Cervera.

La reazione di Carchedi

Lo stesso Frankie Carchedi, capotecnico di Marc, non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto nell’ultimo round di MotoGP. “Sono devastato da quello che è successo con Marc. Correre davanti per tutta la gara con i problemi che ha avuto è stato davvero incredibile. Abbiamo ritrovato il ritmo di cui avevamo bisogno già nella Sprint, ma in gara si è verificato uno sfortunato problema che studieremo e risolveremo“. A Jerez si arriverà con una forte voglia di riscatto. Nella classifica generale del campionato, Marc Marquez è ottavo, con 36 punti, a 44 dal leader Jorge Martín. Naturalmente, c’è ancora molta strada, dato che sono rimasti non meno di 18 GP e altrettante sfide Sprint. Nonostante tutte le complicazioni, Marquez è il migliore dei quattro piloti che guidano la Ducati GP23…

Foto Michelin Motorsport