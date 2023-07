MotoGP, Francesco Bagnaia: “Quest’anno è una situazione diversa”

Velocità, costanza e consapevolezza: Francesco Bagnaia è maturato ulteriormente rispetto alla stagione MotoGP 2022, quando ha vinto il suo primo titolo mondiale in classe regina. Dopo l’ultimo trionfo ad Assen va in vacanza con 194 punti, a +35 dal diretto inseguitore Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi. Nei primi otto Gran Premi ha vinto quattro gare “lunghe”, tre “sprint” e una serie di podi che confermano come sia ancora il pilota da battere. La qualifica resta il suo punto forte, una caratteristica non da poco con il nuovo format della Top Class: 3 pole position, 4 volte in prima fila nelle prime otto gare. Solo a Jerez è scattato dalla quinta piazza.

Bagnaia fiore all’occhiello della VR46 Academy

Peccato per qualche sbavatura di troppo nelle domeniche a Termas, Austin e Le Mans, senza le quali avrebbe giù una seria ipoteca sul Mondiale. Nonostante tutto sovrasta la classifica generale e guarda dall’alto i suoi rivali. “L’anno scorso ero a rincorrere, quest’anno siamo in una situazione diversa. Sicuramente abbiamo buttato via un po’ di punti, però essere il riferimento è qualcosa che mi dà gusto e mi spinge a migliorare. Avere così tante moto veloci costa, ma è una competizione che ti motiva tanto e ti fa venire voglia di dare sempre di più“.

Un momento di grazia per Francesco Bagnaia e per gli allievi della VR46 Academy di Valentino Rossi. Il progetto del campione di Tavullia, intrapreso poco più di un decennio fa, vede maturare i suoi frutti. Merito anche di un pacchetto fortemente competitivo e vincente come quello della Ducati Desmosedici. “Sicuramente Valentino mi è servito molto l’anno scorso, gli ho chiesto tanto, basavo le mie scelte su ciò che mi diceva lui e sto continuando a farlo perché è fondamentale“, ha ammesso il piemontese a Sky Sport. Al futuro post carriera è ancora troppo presto per pensarci: “Quando smetti hai un po’ paura che la gente si dimentichi cosa hai fatto“. Per adesso meglio pensare a segnare la scia trionfale…

Foto: MotoGP.com