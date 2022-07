MotoGP, Casey Stoner fa sognare il ritorno: in Italia per mettere la tuta

Casey Stoner ha lasciato la sua nativa Australia per fare un salto in Grecia e poi in Italia. Qui la prima tappa istituzionale è stata ad Asolo, presso la sede dell’azienda Alpinestars, dove si sta facendo cucire una tuta da corsa: “Negli ultimi mesi mi sento leggermente meglio… È la prima volta che mi misuro in 12 anni“. Il 36enne campione MotoGP collabora con il marchio di abbigliamento veneto dal 2006, quando ha esordito in classe regina con LCR Honda.

Stoner fa sognare i tifosi

Ma cosa ha in programma Casey Stoner? Potrebbe riservare qualche sorpresa, visto che Alpinestars risponde sui social che la tuta “sarà pronta in tempo”. Sono tanti i fan che attendono con curiosità di conoscere i piani dell’ex pilota, ritiratosi a vita privata dopo il 2012, la sua ultima stagione in classe regina prima di appendere il casco al chiodo. L’ex pilota Ducati e Honda non guida una moto da anni a causa della stanchezza cronica che lo affligge da oltre un decennio. A giudicare da quanto postato sui social Stoner si sentirebbe in condizioni migliori e questo potrebbe incoraggiarlo a ritornare in sella. Non è dato sapere cosa abbia in mente per il momento, resta una sorpresa… Questo basta ad alimentare i sogni di non pochi tifosi.

Nella scorsa stagione di MotoGP Casey Stoner è stato ospite nel paddock durante gli ultimi Gran Premi. Ha fatto tappa nel box Ducati per dare indicazioni utili a Pecco Bagnaia e Jack Miller, alle prese con uno smartphone per fare foto e video in pista, per analizzare il modo in cui guadagnare decimi di secondo. Per qualche giorno si parlava di un possibile impegno da coach nel box Ducati factory, ma le sue condizioni di salute non gli hanno permesso neppure di pensare ad un impegno simile. Adesso è pronto a rimettere la tuta da corsa, presto sapremo le sue intenzioni.