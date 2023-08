MotoGP, Bagnaia crolla nella Sprint: “Il mio livello non è questo”

Un pomeriggio da dimenticare per Francesco Bagnaia a Silverstone. Dopo delle qualifiche con caduta che gli avevano comunque permesso di partire in seconda fila, il campione in carica MotoGP è arrivato 14° al traguardo della sprint race. Già alla partenza ha perso tante posizioni e la sua retrocessione è continuata nei giri successivi. Un disastro, troppo brutto per essere vero.

MotoGP Silverstone, Bagnaia deluso dalla Sprint

Bagnaia si è presentato ai microfoni di Sky Sport MotoGP visibilmente amareggiato per come sono andate le cose e ha provato a fornire una spiegazione: “Stamattina stavo lottando per la pole position e mi trovavo benissimo, non c’era nessun problema: il miglior feeling che io abbia mai avuto sul bagnato. Nel pomeriggio ho capito dal giro di ricognizione che sarebbe stata una gara difficile, ogni volta che provato a frenare non c’era modo di fermarsi. Stiamo cercando di capire cosa sia successo, se avessi spinto sarei caduto. Era complicato gestire la frenata e l’ingresso in curva, perdevo veramente tanto“.

Il team Ducati deve fare tutte le verifiche del caso, però l’assetto della Desmosedici GP del pilota non sembra essere una possibile causa dei problemi avuti: “So che non dipende dal setup, al mattino andavo bene… Il team sta lavorando per capire cosa fare per risolvere il problema per domani, se dovesse piovere di nuovo. So che se ogni cosa è al suo posto, la performance c’è sia sull’asciutto sia sul bagnato. Ma, appunto, deve essere tutto a posto“.

Pecco cerca riscatto domenica

Chiaramente c’è delusione, ma al tempo stesso Bagnaia sa che il suo reale potenziale è ben altro e spera di dimostrarlo nella gara lunga: “Sono tranquillo, perché il mio livello non è assolutamente questo. Dovremmo essere sempre in lotta per le prime posizioni, stamattina in FP2 abbiamo dimostrato di essere forti e anche in Q2. Qualcosa no ha funzionato, altrimenti non sarei arrivato 14°“.

Marco Bezzecchi, oggi 2°, si è portato a -27 punti in classifica e domenica Pecco cercherà di allungare nuovamente. Probabilmente si gareggerà su pista asciutta, però i colpi di scena non si possono mai escludere quando si corre in Inghilterra.

Foto: Ducati Corse