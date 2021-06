Il manager turco è diretto sul passaggio di Razgatlioglu in MotoGP. Torna in auge Gerloff, che ha ricevuto belle parole da Razali: "Ci rivedremo presto"

La MotoGP inizia a godersi i primi giorni di pausa, ma è proprio in questo periodo che inizia a impazzare il mercato piloti. A smuovere le acque ci ha pensato Maverick Vinales, fresco di rescissione con Yamaha alla fine dell’anno. Proprio lo spagnolo ha aperto tante porte e molte domande che devono trovare risposta. La casa di Iwata infatti rischia con ogni probabilità di dovere trovare due piloti per l’anno prossimo, anche se ancora non si sa in quali team.

Se da una parte infatti Vinales lascerà il team ufficiale, sembra probabile anche l’addio di Valentino Rossi in Petronas. Il primo interrogativo a questo punto è quello che riguarda il compagno di squadra di Fabio Quartararo: il francese avrà nuovamente Franco Morbidelli come teammate o si cercherà altrove? Fermo restando che la promozione di ‘Morbido’ costringerebbe comunque Yamaha a cercare due piloti, a quel punto da mandare nel team Petronas di Razlan Razali.

Non è un mistero che la casa di Iwata possa pescare “in casa”, sì, ma nella Superbike. Garrett Gerloff ha sostituito proprio Morbidelli lo scorso weekend ad Assen, mentre non è certamente un segreto il desiderio di Toprak Razgatlioglu di provare a fare un anno in MotoGP. Proprio sul turco si sono accesi gli ultimi riflettori, con i rumors che lo vorrebbero approdare in Petronas la prossima stagione.

A spegnere tutto, per il momento, ci pensa però il suo manager, Kenan Sofuoglu. Il turco, parlando a Speedweek, è stato piuttosto chiaro: “Abbiamo parlato con alcuni team di MotoGP, ma la risposta è che non siamo molto interessati al passaggio in MotoGP. Vogliamo rimanere in Superbike e Toprak correrà in questo campionato per i prossimi due anni”. Chiaro e diretto: “Ci sono state tante offerte, ho parlato con chiunque, non solo Yamaha. Decideremo probabilmente la prossima settimana, ma la cosa certa è che non andremo in MotoGP“.

Ecco allora riaprirsi la porta per Garrett Gerloff, che ha ricevuto diversi attestati di stima nel corso dello scorso weekend. Tra questi, quelli di Razali: “Ha impressionato diverse persone. Non perdere il sogno di tornare in MotoGP, sono sicuro che ci vedremo presto”. Un messaggio piuttosto chiaro, con quel ‘presto’ che potrebbe diventare realtà. Non ci sono dubbi: la MotoGP va in vacanza, ma saranno comunque delle vacanze decisamente roventi…