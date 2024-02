Openbank Aspar Team ora è ufficialmente pronto per il Mondiale MotoE 2024. Su i veli sulla nuova stagione nella classe elettrica, con l’italiano Kevin Zannoni nuovo arrivato accanto al confermato Jordi Torres, già bicampione del mondo e vice-campione 2023. Oggi Madrid, o meglio la sede di Openbank, che per il 6° anno consecutivo sarà main sponsor della squadra di Jorge Martinez, ha ospitato la presentazione ufficiale per questa nuova stagione di gare.

1 di 1 ‘

Gli obiettivi sono chiari: lottare nuovamente per quel titolo MotoE che Aspar Team non ha ancora raggiunto, che anzi è sfuggito alla fine dell’anno scorso dopo aver sognato a lungo con Torres. Ma sarà da tenere d’occhio anche Zannoni, reduce dalla sua migliore stagione nel Mondiale elettrico con i primi due podi a referto e costanti piazzamenti in top 10. Indubbiamente sarà determinato a compiere un ulteriore salto di qualità per essere ancora più protagonista in questo 2024, primo anno con i colori Aspar.

4 Immagini

1 di 4

2 di 4

3 di 4

4 di 4 ‘

Aspar Team, la carica di Zannoni e Torres

Grande determinazione da parte dei piloti, a cominciare dal “volto nuovo” Kevin Zannoni, onorato di essere parte di Aspar Team per questa nuova stagione in MotoE. “Una delle squadre più importanti del Motomondiale, con tante vittorie e titoli conquistati nella sua storia” ha sottolineato il pilota italiano. “Fin dai primi test mi sono sentito bene, in un ambiente familiare: potrò imparare molto da loro”. Non meno carico Jordi Torres, che l’anno scorso ha accarezzato a lungo il sogno del terzo titolo MotoE. “L’anno scorso abbiamo lottato per il Mondiale fino alla fine, quello sarà nuovamente il nostro obiettivo” ha dichiarato.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

“Da sei anni Openbank appoggia questo progetto” ha sottolineato la direttrice generale Patricia Benito. “Auguriamo tutta la fortuna del mondo ai nostri piloti, sono certa che anche quest’anno arriveranno tanti successi.” Speranza chiaramente condivisa da Jorge ‘Aspar’ Martinez, che ringrazia il main sponsor: “Assieme siamo stati ad un passo dal titolo 2023. Oggi iniziamo la sesta stagione insieme, continueremo a lottare per ripagare della fiducia riposta in noi”.

Foto: Openbank Aspar Team