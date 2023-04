Moto3: Andrea Migno confermato in CIP fino al GP Le Mans

La certezza finora era il GP di Jerez, ma Andrea Migno non si fermerà lì. Ci pensa lui stesso ad annunciare che sarà nel Mondiale Moto3 per il momento fino all’appuntamento a Le Mans. Lorenzo Fellon quindi non è ancora pronto per rientrare, CIP-Green Power si affiderà nuovamente a Migno come sostituto del pilota francese. Le cui condizioni sono ancora tutte da valutare, non c’è una possibile data di rientro dopo l’intervento alla spalla.

Si allunga quindi il ritorno mondiale di Andrea Migno, si tratta in totale di quattro GP confermati. Come se la caverà? Per il momento ricordiamo l’incredibile podio ottenuto nell’appuntamento in Argentina, un vero e proprio ritorno col botto. A seguire però registriamo un evento ben più difficile sulla pista texana di Austin, chiuso in 19^ posizione. Ora inizia il lungo periodo europeo, a cominciare appunto dalla trasferta al Circuito de Jerez-Angel Nieto, a cui seguirà quella sul Circuito Bugatti a Le Mans.

Rivediamo i precedenti di Andrea Migno sui due tracciati. Sulla pista spagnola, includendo anche l’eccezionale GP Andalucia del 2020, i migliori piazzamenti sono stati i quarti posti ottenuti nel biennio 2020-2021. Riguardando i precedenti del GP di Francia, Migno ha messo a referto un unico piazzamento sul podio, precisamente nel 2018, ma in generale è sempre andato a punti. Anzi in tutte le edizioni da lui disputate, ovvero nel periodo 2015-2022, ha chiuso solamente una volta fuori dai 10.

Foto: CIP – Green Power