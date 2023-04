Superbike, la rabbia di Petrucci dopo Assen: serve una soluzione

Non è un Danilo Petrucci felice quello che la lasciato Assen. Sperava di essere più competitivo e di conquistare risultati migliori di quelli che ha ottenuto nell’ultimo weekend.

Il pilota ternano è nel Mondiale Superbike per cercare di lottare con i migliori ed essere una presenza abbastanza stabile nella top 5-6, ma sta avendo più problemi di quelli che immaginava. Purtroppo, le novità provate nel test a Barcellona non hanno funzionato e si è presentato al TT Circuit senza di esse. Gli serve ancora del tempo per riuscire a sfruttare meglio la sua Ducati Panigale V4 R.

Superbike Assen, il rammarico di Petrucci

Petrucci ha chiuso il finale settimana in Olanda con l’ottavo posto di Gara 2, dopo essere stato nono in Gara 1 e quindicesimo nella Superpole Race. Non è per niente soddisfatto: “Non posso essere contento per un ottavo posto, soprattutto considerando le cadute che ci hanno agevolato. Mi fa rabbia che nelle fasi iniziali non riesco ad essere veloce come lo sono più avanti. C’è ancora da lavorare, perché nei primi giri non ho trazione e soffro la carenza di grip. Per questo non sono contento“.

Il pilota del Barni Spark Racing Team conferma i problemi ad essere competitivo con gomma nuova. Sia nel time attack in Superpole sia nei primi giri delle gare fa parecchia fatica. Insieme alla squadra deve trovare una soluzione per eliminare questo difetto, anche perché poi Petrux sa avere un discreto passo. Ma perdendo tanto all’inizio, poi diventa molto complicato recuperare. Vedremo se nei prossimi round Superbike a Barcellona e Misano le cose miglioreranno.

Foto: Barni Spark Racing Team