L’anno scorso ha messo a referto la sua prima volta sul podio, a Portimao Manuel Gonzalez si è ripetuto. L’ex iridato Supersport 300, quest’anno in Gresini Racing, continua la sua straordinaria progressione in Moto2, ponendosi sempre più come uno dei piloti da tenere d’occhio. Non è mai facile passare dalle derivate di serie al Motomondiale, ma Gonzalez ha già dimostrato di essere un talento ed all’autodromo portoghese ha aggiunto un altro mattoncino che gli vale il 3° posto provvisorio nella generale. Certo è solo l’inizio del Mondiale Moto2 2024, ma i segnali ci sono già da tempo ed il 21enne di Madrid quest’anno è pronto per fare sul serio.

“Mi aspettavo di più”

Nonostante tutto però lo spagnolo non è totalmente soddisfatto. “Se devo essere sincero mi aspettavo un pochino di più” ha infatti ammesso il pilota Moto2 a motogp.com a gara conclusa. “Nei primi giri il feeling non era al 100%. Avevamo fatto una piccola modifica alla moto per la gara, ma non avevo lo stesso livello di fiducia del sabato. Ho comunque spinto tanto, cercando anche di gestire le gomme.” Non è mancato poi un inteso duello con Ogura, un avversario ostico per Gonzalez. “È stato molto aggressivo soprattutto in frenata.” Una volta passato è arrivato a insidiare anche il secondo posto di Joe Roberts, ma alla fine non è riuscito a tenerlo e ha chiuso letteralmente in scia al pilota statunitense. Regolando però l’agguerrito Ogura, che ci ha provato fino all’ultimo. “Ero un po’ arrabbiato con lui, non volevo finirgli dietro dopo quei sorpassi. Ma è normale, queste sono le gare e anche lui voleva il podio.”

Da tenere d’occhio in Moto2 2024

Una gara solida per Gonzalez, che però evidenzia quello che invece non gli è piaciuto. “Ho avuto qualche difficoltà in centro curva e in uscita” ha infatti raccontato. “È tutta esperienza per noi, un podio è un risultato chiave per il campionato.” Non nasconde infatti il suo obiettivo alla terza stagione in Moto2. “Siamo stati costanti finora: 5° in Qatar e 3° a Portimao, quindi l’obiettivo è lì, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare a disputare ogni gara come queste.” Non nasconde di aver brevemente sperato anche nella vittoria. “Ad un certo punto della gara ho pensato che fosse possibile riprendere Canet” ha ammesso. “Ho spinto tanto, ma era davvero facile sbagliare.” Il 3° posto è un altro grande risultato, a conferma della sua crescita e della voglia di emergere. Gonzalez è pronto per essere protagonista in una Moto2 che appare di nuovo a trazione spagnola.

