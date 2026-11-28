Alex Marquez e suo fratello Marc condividono gran parte del tempo libero e in pista, sin da quando erano bambini. L'addio alla MotoGP del dieci volte campione del mondo è stato uno shock anche per il pilota Gresini, nonostante sapesse già da qualche settimana. Nella Sprint di Valencia ha chiuso al sesto posto e per la prima volta ha parlato del ritiro di Marc davanti ai media.

Il momento dell'annuncio in tv

Da mesi si parlava di un possibile congedo del campione di Cervera, ma nulla di ufficiale. Fino all'annuncio durante la prima sessione di prove libere a Cheste. "Per me è stato uno shock, come lo è stato per tutti voi", ha esordito Alex Marquez. "Era un giorno che aspettavamo, anche se è vero che negli ultimi giorni mi chiedevo: 'Sta succedendo davvero?'. Cavolo, è triste, ma alla fine, quando vedi qualcuno spinto al limite in tanti modi, e non solo per la spalla ma soprattutto per la diplopia, dici: 'Ok, basta, non c'è molto altro da aggiungere'".

Ho visto un servizio in cui Marc scendeva le scale con i suoi cartellini. Come un bambino che va a scuola. Mi ha fatto morire dal ridere". Marc Marquez lascia la MotoGP al culmine della sua carriera, dopo aver vinto il decimo titolo mondiale. Non ha più nulla da dimostrare e lascia con il suo solito carattere spregiudicato, senza troppo guardarsi intorno, con una freddezza che l'ha reso leggenda. Il primo annuncio l'ha dato attraverso dei cartelli, le immagini di quegli istanti hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti. "

Il passaggio in Gresini nel 2024

Alex Marquez vive emozioni contrastanti: un velo di tristezza per la partenza, ma anche un senso di gioia nel sapere che chiude da eroe, al termine di una stagione assai difficile dal punto di vista fisico. Ma comunque vincente. "Il ritiro era nei suoi pensieri dopo l'infortunio al braccio. Non poteva essere felice e aveva tutte le limitazioni. Quindi, quando ha deciso di andare alla Gresini, gli ho dato anche un consiglio, dicendogli: 'Devi essere un po' egoista, devi pensare un po' di più a te stesso', ed è quello che ha fatto. Volevo che fosse felice prima di dire addio. Ci è riuscito; ha vinto due anni di fila, un record perfetto".

Alex Marquez senza suo fratello Marc

L'assenza in pista del fuoriclasse potrebbe giocare a favore di Alex, affinché vinca un titolo MotoGP? "Sarà una situazione nuova per me... Penso che passerà più tempo a casa che in pista. Alla fine, quando viene in pista, non può muoversi molto per via degli impegni. Ma terrà d'occhio le cose da casa, come ha detto, e qualsiasi aiuto da un 10 volte campione del mondo è sempre ben accetto".

Infine il giovane Marquez, che da martedì vestirà i colori KTM factory, svela un piccolo retroscena. "Mi aspettavo già qualcosa del genere prima di Motegi e l'ho sostenuto nel suo piano di dimettersi. Ne abbiamo parlato con molta calma; lui era molto determinato. Mi ha detto come l'avrebbe gestito, ma allo stesso tempo voleva vincere il titolo. Voleva concentrarsi su questo e non parlare di ritiro, io dovevo tenerlo segreto. Per alcune notti riuscivo a malapena a dormire a causa di questo. Quattro settimane fa, la mia ragazza mi ha detto che mi comportavo in modo strano e mi ha chiesto se c'era qualcosa che non andasse. Ora capisce cosa stava succedendo, cosa ribolliva dentro di me".