Dopo l'annuncio dell'imminente ritiro, Marc Marquez ha scattato una foto con tutti i piloti della MotoGP. Molti fan si sono lamentati che diversi atleti della cerchia di Valentino Rossi (Luca Marini e Pecco Bagnaia) fossero assenti, rispolverando vecchie ruggini mai assopite. Ma a distanza di poche ore gli allievi dell'Academy hanno dato una motivazione.

Marini punto da una vespa

Il pilota della Honda Luca Marini spiega innanzitutto che nessuno gli aveva detto della foto di gruppo con Marc Marquez. L'ha scoperto in tv e ha cercato di arrivare in tempo, ma era troppo tardi. Inoltre, il fratello di Valentino aveva un braccio gonfio per la puntura di una vespa ed era andato in clinica per farsi curare. "Mi dispiace, ma nessuno mi aveva detto che ci sarebbe stata una foto o qualcosa del genere, ed ero in clinica per farmi controllare il braccio. Appena li ho visti in televisione, sono corso fuori per farmi fotografare, ma sono arrivato troppo tardi".

Il messaggio di Pecco

Cavolo, Marc, ce l'hai fatta di nuovo a modo tuo. È stato un vero onore aver avuto l'opportunità di condividere un box con te in questi ultimi due anni. Grazie, campione. Goditela!!", ha scritto il pilota di Chivasso sui social. Dei piloti legati alla cerchia di Tavullia c'era solo Marco Bezzecchi . Una motivazione arriva anche da Pecco Bagnaia, suo compagno di box in Ducati. Il pilota 63 si stava sottoponendo ad esami medici che non potevano essere rimandati. Il due volte campione MotoGP vuole essere in perfetta forma per i test di martedì prossimo a Valencia, una giornata molto importante per lui, dato che sarà la prima volta che guiderà l'Aprilia dopo anni in sella alla Desmosedici. "", ha scritto il pilota di Chivasso sui social.

'Diggia' si giustifica di persona

Alla foto di gruppo era assente anche Fabio Di Giannantonio. Ma il pilota capitolino del team VR46 è andato a scusarsi di persona con Marc Marquez, spiegando che la fidanzata incinta aveva avuto un malessere nel motorhome. "Per me è una notizia triste", ha ammesso Diggia. "Quando sei un rivale, cerchi sempre di trattare tutti i piloti allo stesso modo. Ma Marc non era certo come gli altri. Era speciale, era una leggenda... Ho imparato tantissimo da lui, in pista, dai suoi dati". Nessuna motivazione è nota, per il momento, sull'assenza di Franco Morbidelli.