Il Motocross Mondiale torna per la seconda volta sul suolo italiano. Il quarto appuntamento si corre infatti a Pietramurata, in Trentino, ad appena una settimana di distanza dal GP di Svizzera. E’ una tappa iconica del campionato, perchè il tracciato “Il Ciclamino” è uno dei più spettacolari e la cornice dolomitica e il gran pubblico presente assicurano un fantastico colpo d’occhio.

Andrea Adamo crescita esponenziale

Il Trentino offre ai piloti italiani una grande opportunità. Il più in forma in quest’inizio di stagione è senza dubbio Andrea Adamo, sempre più protagonista della MX2, la serie iridata dei piloti under 23. Siciliano, appena 20 anni, il pupillo KTM è reduce dal secondo posto centrato in Svizzera. Per festeggiare il primo successo iridato bisognerà piegare lo scatenato belga Jago Geerts (Yamaha) solidamente al comando del Mondiale. Nella MXGP fari puntati su Mattia Guadagnini (GasGas) chiamato a riscattare un primo scorso di stagione inferiore alle attese.

GP Trentino, il programma

La diretta integrale sarà garantita come sempre dalla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com (in abbonamento). Sarà l’unico modo per gustare in diretta tutto lo show, qualifiche del sabato incluse, perchè sia RaiSport che Eurosport2 offriranno il GP Trentino solo in differita, negli orari indicati qui sotto.

Sabato 15 aprile

10:30 MX2 Prove Libere

11:00 MXGP Prove libere

12:45 MXGP Qualifiche Wildcard

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 aprile

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport2 lunedi ore 09)

14:15 MXGP Gara 1 (RaiSport differita ore 23:00, Eurosport differita lunedi ore 10)

16:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport2 lunedi ore 11)

17:10 MXGP Gara 2 (RaiSport differita ore 23:55, Eurosport differita lunedi ore 12)

Le classifiche Mondiali

MXGP: 1. Jorge Prado (GASGAS) 115 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM) 134 punti; 3. Maxime Renaux (Yamaha) 131 punti; 4. Romain Febvre (Kawasaki) 129 punti; 5. Calvin Vaanderen (Yamaha) 101 punti; 6. Ruben Fernandez (Honda) 94 punti; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 90 punti; 8. Jeremy Seewer (Yamaha) 79 punti; 9. Alberto Forato (KTM) 76 punti; 10. Mattia Guadagnini (GASGAS) 76 punti.

MX2: 1. Jago Geerts (Yamaha) 159 punti; 2. Thibault Benistant (Yamaha) 139 punti; 3. Kay de Wolf (Kawasaki) 136 punti; 4. Andrea Adamo (KTM) 131 punti; 5. Roan va de Moosdijk (Husqvarna) 112 punti; 6. Simon Laengenfelder (GASGAS) 111 punti; 7. Kevin Horgmo (Kawasaki) 94 punti; 8. Liam Everts (KTM) 94 punti; 9. Lucas Coenen (Husqvarna) 72 punti; 10. Jan Pancar (KTM) 66 punti.

Foto: mxgp.com