Il quarto round del Campionato Mondiale FIM EnduroGP si è disputato a Souselas, un piccolo paesino a pochi chilometri dalla pittoresca cittadina di Coimbra. Ad attendere il Circus Mondiale un tracciato di 57 km con tre prove da ripetere tre volte a giornata, per un totale di 18 speciali più il Super Test del venerdì sera. La tappa portoghese ha visto i piloti Metzeler in gara affrontare un percorso molto tecnico ed impegnativo, caratterizzato prevalentemente da terreni duri e polverosi e che prevedeva nell’ordine un Enduro Test di 6 km seguito da un Extreme test di 1,2 Km e in chiusura di giro un Cross Test di 5,5 Km tecnico e veloce.

Enduro GP

Nathan Watson (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) ha vinto entrambe le giornate di gara da vero dominatore. Con due secondi posti Andrea Verona, pilota ufficiale GasGas, è il nuovo leader della EnduroGP. Daniel Milner (Fantic D’Arpa Racing) e Steve Holcombe (Team Beta Factory Enduro) hanno conquistato due terzi posti rispettivamente nel primo e nel secondo giorno di competizioni.

Andrea Verona non si ferma

Il pilota Metzeler Andrea Verona (Gas Gas Factory Racing), ha letteralmente dominato la classe E1 andando a vincere entrambe le giornate di gara nel GP di Coimbra. Metzeler festeggia anche i podi di Daniel Milner (Fantic D’Arpa Racing)nel Day One, secondo posto, e il terzo posto di domenica per Thomas Oldrati (Honda Racing RedMoto World Enduro Team). Nella classe E2 assente per infortunio Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) mentre Nathan Watson (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) ha vinto entrambe le giornate di gara. Di Steve Holcombe (Team Beta Factory Enduro)le due seconde posizioni.

Gomme italiane al vertice anche in E3

Brad Freeman (Team Beta Factory Enduro), nonostante sia reduce da una operazione per l’infortunio alla mano sinistra, ha vinto entrambe le giornate di gara a Coimbra. Il pilota Beta e Metzeler ritornano leader della classe E3. Equipaggiato con METZELER MCE 6 DAYS EXTREME, Mikael Persson (Husqvarna Factory Racing) al GP del Portogallo non va oltre un terzo posto nel Day 2. Nella classe Junior il migliore pilota equipaggiato con le METZELER MCE 6 DAYS EXTREME è stato Roni Kytonen (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) che ha conquistato due vittorie nella classe Junior 1 e nella Junior.

Prossima tappa in Slovacchia

Il leader provvisorio della Youth è ancora Harry Edmondson (Fantic JET Racing), il pilota inglese al GP del Portogallo ha conquistato con forza e tenacia una doppietta. Kevin Cristino (Fantic Factory Team E/50 Racing) ha perso ancora qualche punto, raccogliendo due secondi posti. Prossimo appuntamento con il Campionato Mondiale FIM EnduroGP in Slovacchia a Gelnica il 29, 30 e 31 Luglio per il quinto round della stagione 2022.

