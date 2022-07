MotoGP, il paddock perde la mascotte. Alex Design piange la sua Meggy

Nella giornata di ieri abbiamo provato a contattare il nostro amico e partner Alex Design, per fare un bilancio del suo lavoro svolto nel paddock MotoGP durante gli ultimi week-end in Olanda e Germania. Avremmo voluto parlare di verniciatura e riparazioni delle carene, di adesivi, di particolari interventi accorsi prima della pausa estiva. Purtroppo Alessandro Mazzocchetti ci ha risposto in lacrime, da poco era morta la sua cagnolina Meggy, di cui avevamo accennato non molto tempo fa. Investita all’interno della sua proprietà da un’altra persona a bordo di un’auto. Un gesto del tutto involontario che però ha aperto una grande ferita nel cuore di Alex: “Meggie era tutto per me, ho condiviso con lei i miei ultimi 12 anni, era la mia principessa. Chi l’ha conosciuta sa chi era… Scusatemi ma penserò tanto al mio futuro da domani“.

Meggy era conosciutissima all’interno del paddock dagli addetti ai lavori. Una femmina di Carlino che era un po’ la mascotte di tutti, ma per Alex era una vera compagna di vita, che portava con sé durante tutti i Gran Premi. Forse a qualcuno potrà sembrare strano scrivere queste poche righe per affrontare un argomento simile. Ma amiamo gli animali e “un cane è il miglior amico dell’uomo” non è un semplice detto. Sappiamo/immaginiamo quanto sia dolorosa la morte del proprio cane. Forza Alex, ritorna presto al tuo preziosissimo lavoro. Meggy avrebbe voluto così.