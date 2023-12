Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea hanno dato vita a belle battaglie in questi anni di Superbike e vogliono regalare spettacolo anche nei prossimi. Ma con delle novità, dato che entrambi cambieranno moto nel 2024 e c’è grande attesa di vederli duellare. Sicuramente passando da Kawasaki a Yamaha è il nord-irlandese che sembra aver fatto una scelta più sicura per battagliare le migliori posizioni. Il turco, invece, ha scelto il progetto BMW e potrebbe faticare un po’ all’inizio.

Superbike, Rea-Yamaha: il pensiero di Razgatlioglu

Rea un Yamaha sostituisce proprio Razgatlioglu, che ha lasciato libera la sua sella dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Intervistato da Bikesportnews, il campione SBK 2021 ha commentato nuovamente la decisione del rivale di approdare nella sua ex squadra: “Ho parlato con lui e lo capisco un po’. Vuole tornare a vincere ed è ancora un pilota vincente. Ok sta invecchiando, però vuole una sfida nuova. Ma dopo nove anni con la Kawasaki, fossi stato in lui non avrei cambiato“.

Pur comprendendo la decisione che ha spinto Jonny a firmare per il marchio di Iwata, il turco ammette che non avrebbe fatto la stessa cosa al suo posto: “È come un eroe della Kawasaki, quindi sarei rimasto. Comunque lo capisco e lo rispetto, perché pensa a vincere un altro titolo mondiale. Fosse restato, penso che Kawasaki avrebbe lavorato molto per cambiare le cose e lui sarebbe tornato forte. Ma entrambi vogliamo affrontare una nuova sfida“.

Il sei volte iridato Superbike non ha lasciato KRT a cuor leggero, tra l’altro accordandosi per concludere anticipatamente un contratto che sarebbe scaduto nel 2024. Evidentemente, considerava concluso un ciclo e non intravedeva più le giuste prospettive per andare avanti. Ha scelto di provare un provare un progetto diverso e di rimettersi in gioco, comprensibile. Solo il tempo dirà se avrà fatto bene a salire sulla R1. I primi test gli hanno già generato un certo entusiasmo, però è presto per le sentenze. Stesso discorso per Razgatlioglu, molto felice delle prime sensazioni avute con la BMW M 1000 RR.

Foto: WorldSBK