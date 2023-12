Superbike, Bautista: “Razgatlioglu-BMW e Rea-Yamaha subito da titolo”

C’era anche Alvaro Bautista tra i protagonisti dell’evento organizzato da Ducati all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per celebrare le vittorie del 2023. Per lui tanti applausi per aver conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo mondiale Superbike, una categoria alla quale la casa di Borgo Panigale tiene molto e nella quale proprio con lui è tornata a primeggiare dopo un lungo digiuno. Nel 2024 obiettivo tris, andando a raggiungere una leggenda ducatista come Troy Bayliss.

Superbike, Bautista non sottovaluta Razgatlioglu

Bautista partirà come titolare nella stagione 2024, ma avrà dei rivali pronti a dargli del filo da torcere. Uno di questi sarà Toprak Razgatlioglu, secondo classificato negli ultimi due anni e che con il passaggio in BMW spera di tornare campione. I primi test con la M 1000 RR gli hanno dato fiducia, anche se bisognerà attendere le gare per capire i reali valori in pista.

Intanto Alvaro si è detto abbastanza sicuro che il turco sarà protagonista: “Ho seguito i suoi test ed è stato abbastanza veloce da subito con la nuova moto. Per me il suo cambio di marchio non è stato qualcosa di folle. Lui ha tanto talento e BMW è un buon costruttore, investono tanto per migliorare la moto ed essere competitivi. Mi aspetto che lotterà per il titolo nella prima stagione con BMW. Lo stesso vale per Rea con la Yamaha. E anche il mio nuovo compagno Bulega sarà veloce“.

Il calendario dei test

Il prossimo test è in programma nelle giornate 24-25 gennaio a Jerez. Lì dovrebbe esserci il primo confronto tra tutti i top rider della SBK. Nelle giornate 29 e 30 gennaio c’è un altro test a Portimao. Il 19-20 febbraio è previsto l’ultimo a Phillip Island, dove poi il campionato partirà nel weekend 23-25 febbraio.

Si preannuncia un anno molto interessante. Anche se Bautista è il naturale candidato alla vittoria finale, le nuove accoppiate Razgatlioglu-BMW e Rea-Yamaha possono rivelarsi particolarmente insidiose per lui. Nessun avversario può essere preso sottogamba, ci sono tanti piloti che affronteranno il 2024 più motivati che mai.

Foto: Ducati Corse