Moto2: Manuel Gonzalez, braccio destro rimesso a nuovo

Svariati piloti in questo periodo hanno colto l’occasione per sistemare qualche problema fisico. Manuel Gonzalez si è aggiunto alla lista con il suo intervento al braccio destro per risolvere la nota sindrome compartimentale. Entrambi i nuovi acquisti del team Gresini sono finiti sotto i ferri: dopo Albert Arenas, per un problema differente, è stato il turno di Gonzalez. La struttura tricolore ritroverà quindi i suoi piloti rimessi a nuovi in vista del 2024.

Gonzalez ora a posto

“Grazie mille al dottor Ignacio Varo ed alla Clinica Ityos per i controlli, l’operazione ed il buon trattamento. Pronti per il 2024! Grazie anche al dottor Roger de Oña ed al dottor Nacho Gallego per l’aiuto.” Manuel Gonzalez ha ringraziato così il personale medico dopo l’intervento al braccio destro. Ora ci sarà il dovuto riposo, per poi ricominciare la preparazione per la prossima stagione.

In questo 2023 l’ex iridato Supersport 300 ha mostrato grandi progressi, culminati nel primo podio raggiunto nel Gran Premio del Qatar. Non è semplice riuscire ad emergere nel passaggio dalle derivate di serie al Motomondiale, ma Gonzalez sta dimostrando di essere in grado di vincere questa scommessa. Non è assurdo dire che è il caso di tenerlo d’occhio per la stagione 2024, e non solo per qualche risultato in gara.

Foto: Social-Manuel Gonzalez