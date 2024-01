Trofeo Aprilia RS660, il calendario 2024 segue CIV e Mondiale Superbike

La stagione di corse 2024 è sempre più avvicina, si susseguono gli annunci riguardo ogni dettaglio. Ad esempio riguardo il Trofeo Aprilia RS660, il cui calendario è stato ora svelato. Come l’anno scorso, previsti sei eventi che seguiranno principalmente il Campionato Italiano Velocità a partire dal secondo round. Le Aprilia RS660 però saranno in azione anche in concomitanza con un appuntamento del Mondiale Superbike, precisamente l’Emilia-Romagna Round a Misano (anche se in calendario appare ancora da confermare).

Stessa formula

Continua il campionato monomarca nato nel 2021 che anno dopo anno attira sempre più l’attenzione, sempre più appassionati, un trofeo che punta soprattutto su costi abbordabili e tanta competizione. BK Corse sarà ancora una volta il partner tecnico del campionato, che appunto prevede sei tappe all’interno del CIV e del Campionato Mondiale Superbike, con alcuni appuntamenti sul formato delle due manche. Il Trofeo Aprilia RS660 comincia ad avere anche un respiro internazionale quindi, creando interesse di appassionati e addetti ai lavori anche di un campionato come il WorldSBK. Non solo, visto che il Trofeo Aprilia RS660 sta attirando giovani talenti non solo italiani, ma anche da Spagna, Sudafrica, Australia, Israele, Regno Unito, Cile, Colombia, USA, Monaco, Slovenia, Romania e Belgio. Sarà quindi un’altra combattuta stagione tutta da osservare.

Trofeo Aprilia, il calendario 2024

1° round: 25-26 maggio, Autodromo Vallelunga

2° round: 15-16 giugno, Misano World Circuit (da confermare)

3° round: 22-23 giugno, Mugello Circuit

4° round: 3-4 agosto, Misano World Circuit

5° round: 31 agosto/1 settembre, Mugello Circuit

6° round: 28-29 settembre, Autodromo Imola

Foto: BK Corse