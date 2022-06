MotoAmerica Elkhart Lake: Danilo Petrucci fregato al fotofinish in gara 1

Che sfortuna Danilo Petrucci! In gara 1 a Road America il pilota Ducati lotta come un leone, nonostante le condizioni fisiche precarie: sul traguardo prova a superare di slancio Mathew Scholtz ma il fotofinish lo punisce. E’ la prima vittoria in stagione per Scholtz, che dopo sette corse adesso è leader del MotoAmerica, per un solo punto su Petrucci. Jake Gagne scivolato al primo giro ha recuperato fino al quinto posto.

Jake Gagne sbaglia

Danilo Petrucci è scattato dalla terza casella della prima fila, con Jake Gagne in pole. In avvicinamento alla curva cinque, sul dritto, la Yamaha ha fatto capolino ed entrambi hanno allungato troppo la frenata, finendo dritti nella via di fuga, asfaltata. Petrucci è rimasto in piedi, rientrando in pista in quinta posizione, mentre Gagne ha perso equilibrio sulla parte in ghiaia della via di fuga, incappando in un rocambolesco ruzzolone. E’ ripartito ultimissimo, ma è riuscito a recuperare fino al quinto posto al termine dei dodici giri. Gagne era in striscia vincente da tre corse.

Mathew Scholtz osso durissimo

A metà distanza Petrucci era di nuovo in gioco per la vittoria, quando la Yamaha di Cameron Petersen si. è improvvisamente ammutolita, togliendo di scena il sudafricano in quel momento davanti. A giocarsi il successo sono rimasti Petrucci e Scholtz. La Ducati sul dritto è un missile, ma la Yamaha aveva un piccolo vantaggio nella parte più guidata di Road America. Verdetto all’ultimo giro: Scholtz è entrato durissimo nella stessa curva cinque, e con “block pass” ha provato a sbarazzarsi di Danilo. Uscendo a razzo dall’ultima curva il ducatista ha provato il colpaccio sotto la bandiera, ma gli è andata male: sono mancati appena quindici millesimi di secondo. Il podio è stato completato da Hector Barbera con la BMW.

“Ho sofferto molto”

Sul podio Danilo Petrucci era scuro in volto, un pò per la delusione, ma anche per la sofferenza per i postumi della terribile caduta dopo l’arrivo al Virginia International Raceway. Anche due settimane fa lo stesso Mathew Scholtz era ruscito, con le buone o le cattive, a difendere la posizione. “I giorni scorsi sono stati difficili, avevo dolore dovunque e sono tornato in Italia per provare a rimettermi in sesto” ha commentato l’ex MotoGP. “All’inizio con Gagne abbiamo un pò esagerato, e siamo finiti fuori entrambi. Il ritmo era molto alto, anche se non stavo bene ho provato a vincere, è mancato poco.” Rivincita domenica pomeriggio, alle 22:10 ora italiana. Diretta streaming qui, su abbonamento.