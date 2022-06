MotoGP, stesse gomme per GP ma meno mescole: la novità 2023

Siamo nel pieno di un GP, ma si lavora sempre anche dietro le quinte. L’ultima riunione svolta dalla Grand Prix Commission ha toccato il tema delle gomme a disposizione per ogni GP svolto dalla categoria MotoGP. Il numero totale è invariato, cambia nello specifico il numero di mescole slick posteriori assegnate ad ogni pilota della classe regina, una decisione valida a partire dalla stagione 2023. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Due mescole per GP

In totale, i piloti MotoGP avranno sempre il medesimo numero di gomme, ma verrà ridotto il numero di opzioni per diminuire così la quantita di pneumatici trasportati da Michelin e mai usati. Attualmente Michelin fornisce tre opzioni di slick posteriori per ogni GP ed ai piloti è consentito utilizzare 12 gomme posteriori: un massimo di sei soft, quattro medie e tre hard.

Dal 2023 ci saranno solo due specifiche di slick posteriori per ogni evento: sette gomme tra le più morbide e cinque tra le più dure. Michelin deciderà quali specifiche portare ad ogni GP: soft e medie, o medie e hard, oppure morbide e dure. Nel dettaglio, dal 2023 la gamma di slick posteriori per evento sarà così suddivisa: sette soft più cinque medie, oppure sette medie e cinque hard, o sette soft e cinque hard.

