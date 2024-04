Matteo Baiocco “Baiox” è stato per anni uno tra i piloti più veloci a livello nazionale ed internazionale. Ha partecipato ad oltre cento gare tra Mondiale Superbike e Supersport più ad una trentina della Coppa del Mondo Superstock 1000. Proprio in questa categoria ha conquistato due vittorie ed ha lottato per il titolo. Nel corso della sua lunga carriera si laureato per tre volte Campione Italiano Superbike – nel 2011, 2012 e 2016 – ed ha trionfato nel Campionato Europeo Supersport del 2003. Da qualche anno però non gareggia più a tempo pieno. Ora è iscritto alla prima gara del National Trophy 1000 con l’Aprilia del team LR Corse di Franco Re. Lo abbiamo intercettato durante il suo viaggio di ritorno da Austin.

“Da qualche anno lavoro in pianta stabile nel team MotoGP come tecnico di pista per l’Aprilia e non ho molto tempo di fare i miei campionati – racconta Matteo Baiocco a Corsedimoto – Non riesco a fare un campionato intero dal 2019 perché dal 2020 in poi sono stato super impegnato nei gran premi. Adesso ho dato priorità a questa che è diventata la mia occupazione principale. Però vado sempre in moto e faccio delle gare. Nelle ultime stagioni avevo corso un po’ alla Pirelli Cup per mantenermi in forma ed attivo. In alcune gare del National Trophy sono libero quindi ho pensato a questo campionato”.

Quante gare farai?

“Intanto faccio la gara di Misano poi per le prossime vediamo in base al calendario della MotoGP, ed altro che verrà fuori, se sarò disponibile. In teoria pensavo di fare anche la seconda del Mugello ma vediamo, non so ancora con precisione. Faccio qualche gara per continuare ad essere un pilota e non un ex“.

Matteo Baiocco, cosa bolle in pentola?

“Quest’anno, se tutto va in un certo modo, potrebbe esserci qualcosa di nuovo, di buono, d’importante, quasi la realizzazione di un sogno che ho sempre avuto. In questo momento però non posso dire nulla”.

A pochi giorni dal 40esimo compleanno, dove trovi gli stimoli?

“Io ho sempre a che fare con piloti veloci, spesso vado a girare con loro, faccio delle attività e dei test per Aprilia quindi devo mantenermi veloce ed attivo. Il motivo principale per cui corro ancora è che non devo e non voglio perdere l’abitudine ad andare in moto. Voglio mantenere fresco ciò che ho sempre fatto”.

Come vedi il National Trophy 2024?

“Per me è molto interessante con questo cambio di calendari, con il fatto che si va su piste differenti e con diverse manifestazioni. Grazie a ciò per me è stato possibile decidere di partecipare a questa gara. Ora vediamo. Io mi sto allenando molto, ho fatto pochi test ma spero che l’esperienza che ho in sella mi possa far accorciare i tempi durante questo week-end di gara”.

