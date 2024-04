Pierfrancesco Venturini, il personaggio “Ansia e sonno prima delle gare, poi metto il casco…”

A suo modo, Pierfrancesco Venturini è già un personaggio nel CIV. Il riccio pilota romano classe 2009 (15 anni compiuti il 3 gennaio scorso) sta affrontando la sua prima stagione nella categoria Moto3, riuscendo già a mettere a referto buoni risultati. In prove e qualifiche il Talento Azzurro ha ben figurato, in Gara 1 solo un problema tecnico nei giri finali gli ha impedito di chiudere appena giù dal podio, in Gara 2 purtroppo è incappato in un highside senza conseguenze. L’alfiere AC Racing appare già come uno dei ragazzi da tenere d’occhio nel CIV Moto3, ma conoscete la sua storia? Ce la racconta lui stesso.

Pierfrancesco Venturini, da dove inizia il tuo percorso in moto?

Mio padre aveva sempre voluto che uno di noi andasse in moto. Ho iniziato nel 2017 con un Ohvale, nei due anni successivi ho vinto l’Italiano in Ohvale 110 automatica. Ho continuato in GP0 110 e 160, ma non mi trovavo tanto bene, poi nel 2019 sono passato alla MiniGP nel CIV Junior, dove ho corso anche nel 2020. Lì c’è stato un calo incredibile, arrivavo sempre ultimo con distacco: ero grande sulla moto, non facevo tanta velocità.

Segue il passaggio nel CIV PreMoto3.

Nel 2021 ho fatto le ultime tre gare con GP Academy, è stato un debutto abbastanza bello che ci ha portato a fare tutto il 2022 con GP Project 2WheelsPoliTO. Nel 2023 sono passato in AC Racing, un team che mi è sempre piaciuto, e l’anno scorso ho cominciato a fare qualche podio, ero molto felice. Quest’anno sono sempre con loro ma stiamo vedendo com’è questa Moto3.

Com’è questo cambio? Fisicamente dovresti starci meglio.

Sì, sulla Moto3 ci sto bene perché adesso riesco a uscire bene dalle curve, cosa che non riuscivo a fare con la PreMoto3. Mi aspettavo di essere un po’ più indietro a Misano, invece le qualifiche sono andate bene, in Gara 1 ero 4° e sono arrivato 8° solo per un problema al motore negli ultimi due giri. L’importante era passare sotto la bandiera a scacchi. Peccato poi per l’incidente in Gara 2, un podio si poteva fare… Ma la Moto3 mi piace tanto, mi devo ancora abituare alla potenza e ho fatto un highside anche per quello, ma è bella, va forte.

Hai un pilota di riferimento, a cui ti ispiri?

Ovviamente mi piacerebbe diventare come tutti quelli del Mondiale, sono arrivati lì quindi tanto di cappello, io li stimo dal primo all’ultimo. Una cosa che mi piacerebbe tanto dire è che sono arrivato anche io nel Mondiale! Per la Moto3 ce ne vuole ancora, ma ci si può arrivare. Ci sono talenti ma non sono alieni, con l’impegno è possibile. Uno che si è sempre impegnato tanto è Luca Lunetta, che conosco bene: lavora tantissimo, ha talento, e ci è arrivato!

Dicono che sei un personaggio esplosivo, sopra le righe, ma che tutti ti vogliono bene. E riesci anche a dormire prima di una gara!

Mi piace molto socializzare, stare sempre col sorriso, quando sono arrabbiato cerco di non farlo vedere. Prima delle gare… L’ansia è tanta e la sento, ma non so perché comincio a sbadigliare e mi viene un po’ di sonno. Appena mi metto il casco però, con tutta l’adrenalina che ho, mi riattivo subito e sono carico a mille. Da un lato si può dire anche che mi concentro di più.

Cosa cambia tra il Venturini pilota e la persona?

Mi dicono sempre che io sono molto buono. Quando entro in pista però posso diventare più cattivo, non tanto, tranne quando qualcosa mi va male, come il motore negli ultimi due giri di Gara 1. Quando sono tornato al box volevo spaccare tutto, mi sentivo così, ma alla fine sono rimasto comunque tranquillo.

Quali sono i tuoi obiettivi stagionali nel CIV Moto3?

L’anno scorso volevo arrivare davanti, ma due volte mi hanno steso e una mi sono steso io. Tre cadute sono tante, ma sono arrivato 4° a un punto dal 3°. Quest’anno, a parte Ruda e Bartolini che vanno davvero forte, ci sono piloti che hanno tanta esperienza sulla Moto3. Lolli ad esempio va un po’ più forte di me, ma piano piano arrivo pure vicino a lui! Vorrei fare podio, stare sempre davanti e fare più punti possibili.

Foto: Social