ETC, Edoardo Liguori in crescita “Sono più veloce”

Dopo la lunghissima sosta JuniorGP, anche Edoardo Liguori si è rimesso in gioco in ETC. Soprattutto perché lui aveva anche saltato il round in Catalunya per fratture alla mano sinistra in seguito ad una caduta in allenamento. Aggiungiamo poi che durante la pausa si era assicurato il tricolore PreMoto3, una bella motivazione per l’appuntamento ad Aragon. Infatti Liguori non se l’è cavata male: in Gara 1 ha chiuso appena fuori dai punti per un errore sul finale (e partendo quasi in coda per sanzione), in Gara 2 invece ha chiuso 10°, il suo miglior risultato stagionale. Prima di Aragon poi ha disputato anche le selezioni Rookies Cup, come sono andate? Ne abbiamo parlato col pilota Pasini Racing in questa intervista.

Edoardo Liguori, com’è andata la ripartenza ad Aragon?

È andata abbastanza bene, un miglioramento c’è stato rispetto all’inizio dell’anno. Ho chiuso in top 10 in Gara 2, potevo farcela anche in Gara 1 ma all’ultimo giro ho commesso un piccolo errore e ho perso un bel po’ di posizioni.

In cosa ti sei sentito migliorato in particolare?

Sono stato più veloce rispetto al solito, in gara poi ho sempre tenuto un buon passo e sono riuscito a recuperare un bel po’ di posizioni. Peccato essere partito quasi ultimo in Gara 1, stavolta per sanzione, ma sono riuscito comunque a risalire.

Più soddisfazione o più rammarico?

Gli errori alla fine fanno parte del gioco, sono cose che succedono. Tra poco però c’è Valencia e puntiamo a fare ancora meglio!

Edoardo Liguori, una ripartenza da campione CIV PreMoto3. Quanto ti ha motivato?

Ero sicuramente bello carico, anche perché avevo saltato pure Barcellona [per infortunio alla mano sinistra, ndr] e ho fatto una pausa ancora più lunga. Avevo tanta voglia di girare con quella moto! E coi due giorni di test prima del weekend di gare avevo già ripreso tutti gli automatismi.

Prima di questo fine settimana di gare hai disputato anche le selezioni Rookies Cup. Come sono andate?

Sono andate bene. Il primo giorno sono stato sempre tra i più veloci e sono riuscito a passare alle finali. Anche lì ero tra i più veloci, ma alla fine non mi hanno preso, come l’anno scorso… Ci speravo di più, quindi ero deluso, ma sarà una motivazione in più per l’anno prossimo.

In ottica 2024 si muove già qualcosa?

Sì, ma non c’è ancora niente di ufficiale, al momento sono solo contatti. Dopo Valencia sarà tutto molto più chiaro.