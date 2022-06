Danilo Petrucci contro tutti nel MotoAmerica al The Ridge

Dal rocambolesco weekend di Elkhart Lake con botte da orbi in pista al seguito, Danilo Petrucci ne è uscito nuovamente da capo-classifica del MotoAmerica Superbike. Un traguardo, considerata la situazione attuale, decisamente importante per il ternano, atteso questo fine settimana ad una nuova, impegnativa sfida. Esordire al The Ridge Motorsports Park di Shelton (Stato di Washington), cercando di ben figurare e, ove possibile, contrastare l’egemonia Yamaha su questa pista.

DANILO PETRUCCI IN UN FEUDO YAMAHA

Già, perché il tracciato di Shelton, sorto in via definitiva nel 2011 e soltanto dal 2020 presenza fissa del circus MotoAmerica, storicamente si è rivelato un feudo per la casa dei Tre Diapason. Le R1 preparate da Attack Performance hanno fatto il vuoto tanto nel 2020 (doppietta di Cameron Beaubier), quanto lo scorso anno (doppia-doppietta con Jake Gagne mattatore e Josh Herrin in evidenza). Una pista molto guidata con allunghi trascurabili giocano a favore delle R1, con i tanti piloti di Iwata che promettono battaglia a Danilo Petrucci.

PROVA PER LA DUCATI

In un confronto-scontro già visto in quel di Road America, Danilo Petrucci al The Ridge si presenterà senza alcun riferimento pregresso di una pista dove, lo scorso anno, il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York qualche risultato lo aveva ottenuto. Loris Baz si era qualificato secondo per poi concludere quarto e terzo le due gare, per quanto lontano dalla R1 di punta. Con Petrucci le aspettative sono chiaramente ben altre, ma non sarà affatto facile.

CAMPIONATO APERTISSIMO PER DANILO PETRUCCI

Di buono per il nostro portabandiera c’è la leadership ritrovata in campionato, seppur con una manciata di punti suoi più diretti inseguitori. Nello specifico, 7 su Mathew Scholtz, 25 sul Campione in carica Jake Gagne con a sua volta Cameron Petersen a -37. Con ancora 12 manche da disputarsi nel MotoAmerica 2022, tutto è ancora possibile.

GARE IN DIRETTA STREAMING

Come sempre l’intero weekend di gara si potrà seguire in diretta web streaming grazie al servizio (previo abbonamento) MotoAmerica Live+, con una gara sabato 25 giugno e replica l’indomani.