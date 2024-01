René Arnoux, il primo trionfo Formula 1 ben 44 anni fa

Il 27 gennaio del 1980, si correva sul tracciato di Interlagos la seconda prova della stagione di Formula 1. Una stagione che vide lo sviluppo sempre più incessante dei motori turbo, che ancora non erano pronti alla grande sfida. La gara in terra brasiliana di quel giorno è ricordata dagli appassionati perché è stata la prima gara vinta da René Arnoux. Il francese trovò il suo primo acuto, dopo che l’anno precedente fu protagonista del grande duello con Gilles Villeneuve a Digione. Quell’anno ci credette davvero nella prima parte di stagione al titolo iridato, ma il suo motore turbo Renault nella seconda parte non fu all’altezza.

Il primo acuto di René Arnoux in Formula 1

La stagione 1980 vedeva René Arnoux continuare il suo matrimonio con la Renault, che dall’anno prima aveva iniziato a puntare sulla motorizzazione turbo. La casa francese aveva progettato la monoposto RE20, che montava un motore EF1V6t 1.5. Il pilota transalpino non partì bene, tanto che alla tappa inaugurale della stagione in Argentina fu costretto al ritiro per via di un problema alla sospensione. Il weekend brasiliano però, mise in scena qualcosa di inedito per il binomio tutto francese. Il sabato di qualifica si chiuse con un sesto posto per Arnoux. Questo dopo aver fatto segnare un gran tempo nelle libere, ma la pioggia ha rovinato la sua prova.

Il sabato non fu un ostacolo insormontabile per del francese che in gara, grazie alle caratteristiche della pista, si trovò a guidare la vettura più performante. Il portacolori della Renault sfruttò al meglio il suo motore turbo, che sembrav adattarsi perfettamente alla pista verdeoro, prendendo la testa della corsa nel corso nel ventunesimo giro. I diciannove giri successivi sono di gestione per Arnoux che deve controllare la Lotus di Elio De Angelis. La tornata numero quaranta è l’ultima della gara e vide passare per primo René Arnoux che firmò in questo modo il primo successo in Formula 1. Era la terza stagione in top class per il transalpino, che così dimostrava di essere pronto per fare un ulteriore step.

La vittoria in Sud Africa crocevia per il Mondiale?

René Arnoux non si fermò al successo d’Interlogos, ma anzi bissò subito il successo in Sud Africa. Il primo marzo infatti vinse a Kyalami, dimostrando quanto il motore della sua Renault fosse forte. I propulsori turbo sembravano quindi poter offrire una stagione da sogno per il pilota francese, ma così non fu. Il sogno durò fino al GP di Montecarlo, dove René arrivò per l’ultima volta da leader di campionato. Arnoux sul tracciato del Principato visse un weekend davvero tremendo, visto che si qualificò addirittura ventesimo. La sua gara finì nel corso del cinquantaquattresimo giro, quando ebbe un contatto con Riccardo Patrese, dovuto anche alle condizioni climatiche proibitive per via della pioggia.

La stagione andò avanti come fosse un incubo. Il motore turbo si rilevò ancora acerbo per sfidare gli altri propulsori. La Renault aveva costruito un motore davvero veloce, che permise a René Arnoux di conquistare diverse Pole Position in quella stagione, ma era anche inaffidabile. Il motore migliore, quindi, restò anche nel 1980 quello della Ford-Cosworth DFV V8. Il propulsore britannico si rilevò molto più costante ed aiutò Alan Jones e la Williams a vincere il titolo iridato. René concluse la stagione al sesto posto, con due vittorie conquistate e tre partenze dalla prima posizione.

Nel 1980 René Arnoux diventa un top driver

La stagione 1980 quindi, fu a doppia velocità per René Arnoux, che trovò in quel 27 gennaio la sua prima ed indimenticabile vittoria in Formula 1, ma che forse non fu così rosea come sperava. Quell’anno iniziò a far parlare seriamente del transalpino, che veniva visto come un pilota davvero veloce, grazie anche alle sue prove in qualifica. René però, non riuscì mai a confermarsi come uno dei piloti in grado di vincere il titolo e nel 1983 andò in Ferrari dove raccolse il suo miglior risultato. Arnoux con la casa italiana giunse terzo nel mondiale, conquistando quell’anno ben 3 successi. Il 27 gennaio 1980 segna l’ingresso del francese tra i piloti che hanno vinto una gara in Formula 1 ed aprì le porte ai motori turbo, che iniziarono a ritagliarsi uno spazio.

FOTO: social Formula 1