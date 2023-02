F1, Max Verstappen indica quattro rivali per il 2023: “Possono vincere”

La giornata di ieri è stata molto importante per la Red Bull e per Max Verstappen. Non solo c’è stata la presentazione del team e della “nuova” livrea per la stagione di F1 2023, ma anche un altro annuncio atteso sul futuro. Infatti, dal 2026 ci sarà una partnership con Ford per quanto riguarda la realizzazione della power unit.

La scuderia di Milton Keynes ha scelto New York come sede dell’evento e non deve essere stato un caso. L’accordo con il colosso automobilistico americano, che in Formula 1 ha già vinto tanto in passato come motorista, rappresenta un passo importante. Dopo la collaborazione con Honda (scadrà nel 2025) e la trattativa naufragata con Porsche, la Red Bull ha fatto la sua mossa. Ford è un partner forte e che ha tutte le intenzioni di avere successo. Nel 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico sui motori e sarà fondamentale farsi trovare pronti.

F1, Max Verstappen non sottovaluta i rivali

Prima di pensare al futuro, ci sono altri campionati di F1 sui quali concentrarsi prima. A partire da quello del 2023, nel quale Verstappen ha voglia di conquistare il terzo titolo consecutivo. Anche se parte con i favori dei pronostici, visto il dominio nello scorso anno, non sottovaluta affatto i suoi avversari.

I primo rivale che tiene in grande considerazione è Lewis Hamilton, con il quale ha dato vita a un duello all’ultimo sangue nel 2021, ma ci sono pure altri nomi che non sottovaluta: “Hamilton è uno dei più grandi piloti di sempre – ha dichiarato a Sky Sports F1 – e, se ha la macchina per farlo, può lottare per di nuovo per il titolo. Ma è lo stesso per Russell, per Leclerc e per Norris. Se dai loro una macchina che può vincere in campionato, possono farcela“.

Verstappen mette anche George Russell, Charles Leclerc e Lando Norris nella lista dei rivali che con un pacchetto tecnico all’altezza possono dargli del filo da torcere. Ovviamente, quando si la possibilità di vincere subentrano pure altri fattori: “Arriva la pressione – spiega – e non puoi permetterti errori. È una pressione diversa e sono convinto che questi piloti abbiano il talento per farcela se avranno la vettura giusta“. Vedremo se la stagione di Formula 1 2023 ci regalerà battaglie avvincenti. I talenti in griglia non mancano.

Foto: Red Bull Racing