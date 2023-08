Da Max Biaggi a Valentino Rossi. Maurizio Vitali, ex protagonista della 125 GP anni ’80, ha iniziato la carriera di tecnico AGV con “Il Corsaro” ma poi è sempre stato a fianco di Vale. Ha condiviso con lui i momenti più belle della sua carriera ma è sempre stato al suo fianco anche in quelli più difficili. Valentino Rossi si era circondato di persone di massima fiducia e Maurizio Vitali era tra queste. Come abbiamo già raccontato

L’anti Angel Nieto

Maurizio ad inizio anni ’80 è stato uno dei piloti più veloci della 125GP a livello Mondiale. Per Angel Nieto, il numero uno delle piccole cilindrate, era diventato una specie di incubo. E’ passato alla storia il fantastico duello del Mugello ’84, quando Vitali riuscì a battere lo spagnolo in coda ad un emozionante duello a fil di record. Una volta diventato specialistica dei caschi, Maurizio per i piloti che ha seguito è diventata presenza discreta. Comepetenza, passione e grande conoscenza dell’ambiente. Entusiasta come tutti i romagnoli, era anche molto razionale. Sicuramente ha recitato un ruolo di grande importanza al box del fuoriclasse di Tavullia.

“Il 1993 è stato il mio ultimo anno di corse ed ho auto la possibilità d’iniziare a lavorare per AGV, all’inizio per Max Biaggi – racconta Maurizio Vitali a Corsedimoto – Cercavano un tecnico che lo seguisse. All’inizio andavo solo alle gare ed era quasi un passatempo”.

Dall’hobby al lavoro il passo è stato breve. Sei diventato poi un punto di riferimento nel paddock del Motomondiale.

“E’ diventato un impegno e veramente importante. Ho lavorato con tanti grandi campioni: è stata una bella avventura”.

Tutti ti ricordano a fianco di Valentino Rossi. C’è un ricordo particolare scolpito nella tua mente?

“I ricordi ce ne sono talmente tanti che potremmo parlane per ore. Uno di questi è stato il sorpasso a Barcellona all’ultima curva perché è stato esaltante. La gara sembrava persa. Jorge Lorenzo andava fortissimo ma Vale si è inventato quel sorpass. Tra l’altro in quel momento ero al box Yamaha con mio figlio Luca. Era piccolino e l’ho tirato in alto. Se non lo prendevo iniziava a cadere fin da piccolo. Con Vale è stata una splendida avventura. L’ho seguito da tecnico durante tutta la sua carriera, lunga ed entusiasmante, piena di tante bellissime gare che ricordo sempre con piacere”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon