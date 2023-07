Shark Helmets, tre nuove grafiche Krestone per il Citycruiser

Nel casco Citycruiser il design è al servizio della sicurezza. Un jet perfetto per l’estate in città ma anche per le gite fuori porta, che assicura un alto livello di protezione coniugando forma e funzione. Oltre al suo livello di sicurezza senza eguali, questo casco jet si fa notare per il look essenziale e lo stile innovativo. Caratteristiche ad oggi aggiornate con tre nuove grafiche della linea Krestone, presentate da Shark Helmets per il 2023.

Nuovi colori

Le tre nuove tonalità proposte sono KAY/MAT, con dettagli gialli, KAS/MAT, con dettagli argento e KAR/MAT, caratterizzato invece da dettagli rossi. Queste tre nuove fantasie garantiscono al Citycruiser un design ancora più di impatto, giovane e sportivo. La calotta, rigorosamente nera MAT, viene arricchita da raffinati e sottili inserti colorati, che prendono le forme di linee futuristiche, richiamando i concetti di movimento e velocità. Questi dettagli colorati sottolineano le forme del casco Shark e sembrano fondersi con la visiera e l’interno del jet.

3 Immagini

1 di 3

2 di 3

3 di 3 ‘

Il Citycruiser è un casco che salvaguarda il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente per la massima praticità, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco. Proprio per queste caratteristiche il Citycruiser di Shark Helmets risulta essere il modello perfetto per la stagione estiva.

Le caratteristiche

Tipologia: Casco jet

Struttura e sicurezza: Calotta in resina termoplastica iniettata; 2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale; Fibbia microermetica; EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

Visiera: classe ottica 1 con spessore variabile con trattamento antigraffio e antiappannamento

Visiera parasole omologata UV380 con trattamento antigraffio

Interni: sono in “MICROTECH” materiale green, riciclato con proprietà antibatteriche certificato AEGIS®

Interni smontabili e lavabili in lavatrice (massimo a 30 °C); Sistema EasyFit con comfort ottimale per chi porta gli occhiali; Predisposto per interfono Sharktooth®; Sistema di sgancio rapido della visiera

Aerazione: il sistema è stato ottimizzato per assicurare un flusso d’aria continuo durante la guida; meccanismo di aerazione superiore ergonomico; meccanismo di aerazione posteriore che utilizza l’“effetto Venturi” per estrarre aria calda dal casco; 2 ingressi d’aria; 1 estrattore d’aria

Taglie: dalla XS alla XL

Garanzia: 5 anni

Prezzo: a partire da € 182,99

Grafiche: 13 grafiche differenti di cui 3 nuove

Foto: Shark Helmets