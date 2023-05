MotoGP, Bastianini al Mugello: Tardozzi invita alla prudenza

Regna un certo ottimismo in casa Ducati sul rientro di Enea Bastianini. Il pilota romagnolo, fermo a zero punti in classifica MotoGP dopo l’infortunio rimediato a Portimao, sembra pronto a rimontare in sella alla sua Desmosedici GP. L’annata 2023 finora non ha sorriso al ‘Bestia’, dal Mugello potrebbe finalmente iniziare il suo riscatto.

Bastianini al Mugello

Nei giorni scorsi Bastianini ha tenuto un test privato sul circuito toscano, dove fra due settimane il campionato del mondo di MotoGP riprenderà la sua corsa fino alla pausa estiva. L’appuntamento di casa significherà anche il ritorno alle competizioni di Enea, desideroso di iniziare a incassare i primi punti iridati e convincere i vertici emiliani in vista del mercato piloti del prossimo anno. Saltare i primi cinque round non gioca certo a suo favore e lascia adito alle prime voci su Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Al Mugello verrà accolto dall’abbraccio dei suoi tifosi o almeno si spera.

La prudenza di Tardozzi

C’è ottimismo ma anche prudenza. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ai microfoni di Sky Sport ha chiarito che si è trattato di un test importante, sebbene effettuato con una Panigale. Dopo diverse settimane senza gareggiare rappresenta un buon modo per iniziare a prendere confidenza con la velocità e le curve del tracciato italiano. “Bastianini è stato abbastanza veloce dopo tanto tempo senza salire sulla moto. È chiaro che non sta ancora bene fisicamente. La spalla non gli ha causato alcun dolore, ma la mancanza di forza gli ha comunque creato qualche piccolo problema“, ha chiarito Tardozzi. “Mancano ancora 15 giorni alla gara del Mugello e spero che riacquisti un po’ più di forza nella spalla destra. Penso che, se va bene, sarà all’80%“.

Una stagione MotoGP già segnata

Sulla distanza di gara Enea Bastianini potrebbe avvertire i postumi dell’infortunio, ma sarà fondamentale tagliare il traguardo portando a casa i primi punti in classifica piloti MotoGP. Il suo compagno di box Francesco Bagnaia guida il Mondiale a quota 94 punti, seguito da Marco Bezzecchi a una sola distanza. Il campione in carica ha rimediato una piccola frattura all’astragalo del piede destro in Francia, ma la sua presenza è fuori discussione. “Sono abbastanza convinto che per il Mugello sarà al 100%, quindi sarà uno dei protagonisti“. Per il ‘Bestia’ sarà difficile pensare a sogni iridati, almeno per quest’anno. La caduta di Portimao ha costretto a rivedere tutti i suoi programmi.

