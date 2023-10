MotoGP Thailandia, Prove 1: svetta Jorge Martin, Bagnaia 9°

I due maggiori duellanti per il titolo MotoGP iniziano subito la sfida a distanza. Inizia al meglio Jorge Martin, che piazza la zampata nella prima sessione di prove al Chang International Circuit, mentre il campione in carica si prende la penultima posizione in top 10. Bene anche varie altre Ducati tre Aprilia, le GASGAS ed una Yamaha, che compongono la top 10 provvisoria. Valori confermati in seguito nel turno più importante di giornata? Questo lo vedremo tra qualche ora, ecco intanto com’è iniziato il weekend della MotoGP al Buriram.

GP Thailandia, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 1

Cielo parzialmente nuvoloso e temperature di 28-31° C per cominciare il weekend thailandese. Con voci di mercato che ancora non si fermano: anche Oliveira ha confermato che non c’è nessuna trattativa con Honda, ma sembra ora che Fabio Di Giannantonio sia molto vicino ad assicurarsi la RC-V ufficiale che Marc Marquez lascerà a fine stagione. Guardando alla pista, iniziano al meglio i marchi tricolori, ma in breve tempo l’intera griglia MotoGP è racchiusa in appena 7 decimi!

Inizio sprint finché la situazione cambia, i tempi si abbassano ed ecco arrivare Jorge Martin. È lui infatti il migliore della sessione, sfruttando al massimo anche le gomme nuove messe alla fine della sessione, cosa che hanno fatto anche Maverick Vinales e Pol Espargaro, mentre ad esempio Bagnaia o Bezzecchi sono arrivati alla fine con gomme molto usate. Non manca qualche intoppo per Marc Marquez e Brad Binder alle prove di partenza, qui il momento del pilota Honda.

MotoGP, la classifica

I settori di riferimento

Foto: Social-Jorge Martin