MotoGP: Luca Marini, frattura della spalla nel pasticcio della Sprint

L’incidente tutto nel team VR46 ha avuto conseguenze maggiori proprio per Luca Marini. Il pilota numero #10, che ha sbagliato e colpito il compagno di box alla curva 1, ha infatti riportato la frattura della clavicola sinistra. La conseguenza della caduta rovinosa dopo il contatto, ora Marini verrà portato in ospedale per ulteriori controlli. Ma certamente non correrà domani, né disputerà il GP del Giappone della prossima settimana. Quanto tornerà ci sarà però una sanzione da scontare per l’incidente.

Marini-Bezzecchi che pasticcio

Marco Bezzecchi in pole position, Luca Marini 4° in griglia. Queste le posizioni della coppia VR46 dopo le qualifiche, due piazzamenti più che ideali per essere davvero protagonisti nella prima MotoGP Sprint in India. Peccato che l’idea non duri nemmeno fino alla fine del rettilineo, verso la prima curva, dove appunto si verifica l’incidente tra i due compagni di squadra. Marini è l’unico dei due che si ritira subito, Bezzecchi invece viene pesantemente condizionato. Riesce a tornare in pista, molto indietro, per poi mettere a referto una rimonta incredibile, con un passo spaventoso. Si sa però che con i se e con i ma non si vincono le gare…

La penalità

Le immagini sono state visionate dopo la corsa, in seguito è stata emessa una nota per comunicare la decisione. “I FIM MotoGP Stewards hanno comminato a Luca Marini una Long Lap Penalty per aver causato il contatto alla curva 1. Verrà scontata nel prossimo Gran Premio al quale prenderà parte, che non sarà quello di domani. Sfortunatamente Luca Marini è stato dichiarato non idoneo a causa della frattura della clavicola sinistra.” Per finire, l’augurio di pronta guarigione al pilota Ducati VR46.

Recupero da valutare

Quanto ci vorrà ora per rivedere Luca Marini in azione? Questo è ancora da stabilire, qualcosa di più preciso si saprà dopo gli ultimi approfonditi controlli in ospedale. È il secondo pilota MotoGP che oggi ha concluso il suo GP. Alex Marquez, prendendosi tutta la responsabilità dell’incidente in Q1, ha ben tre costole fratturate, ricordiamo l’assenza di Enea Bastianini per infortunio. Aggiungiamoci che Francesco Bagnaia è ancora convalescente, ora si aggiunge anche Marini. Si parlava di recente dei guai fisici in Honda, ma a conti fatti in Ducati non va poi tanto meglio.

Foto: Mooney VR46 Racing Team